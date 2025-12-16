 / Cronaca

Incidente stradale sulla A10 tra Varazze ed Arenzano verso Genova: scontro tra due Tir e traffico rallentato

Si segnalano code per circa un chilometro

Incidente stradale, questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto un tir e una motrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, il personale autostradale e le forze dell’ordine, per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza la carreggiata.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto autostradale, si segnalano code per circa un chilometro. 

