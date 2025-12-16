Vallecrosia, incendio distrugge la colonia felina: in poco tempo il gruppo Gattare crea un nuovo rifugio (Foto)

Nuovo rifugio temporaneo per i gatti randagi rimasti senza casa a Vallecrosia. Dopo l'incendio sul lungomare di ieri pomeriggio che ha distrutto la colonia felina censita dal Comune, il gruppo Gattare si è attivato e, accertato che tutti i gatti fossero salvi, in pochissimo tempo è riuscito a creare un rifugio provvisorio per i felini rimasti all'improvviso senza casa. Un'impresa resa possibile grazie al pronto intervento e alla solidarietà di alcuni cittadini. "Un incendio divampato sul lungomare di Vallecrosia ha mandato in fumo la colonia felina situata vicino alla passeggiata. All'interno risiedevano circa 10 gatti, parte di una colonia legalmente censita dal Comune e seguita con cura da Anita, responsabile storica del sito" - dice Luciana Rondelli, responsabile del Gruppo Gattare Vallecrosia - "Il primo pensiero, appena ricevuta la notizia, è andato proprio a loro: creature indifese, abbandonate da qualcuno, ma amate e accudite ogni giorno con sacrificio. Voglio tranquillizzare le tante persone che mi hanno scritto: i gatti stanno bene. Spaventati e disorientati, giravano tra le macerie cercando le loro cucce e il cibo. Non comprendono cosa sia accaduto ma per fortuna si sono salvati tutti".

"Non conosciamo ancora la causa dell'incendio ma poco importa: il danno c’è stato e gli animali, come sempre, sono le vittime silenziose. In un periodo dell’anno in cui dovremmo essere tutti più buoni, è ancora più difficile accettare episodi del genere" - sottolinea - "Immediatamente, ci siamo attivati per ricostruire un riparo. Grazie alla disponibilità di Amanda Kennedy dell'associazione 'La carica dei 108' di santa Croce che ci ha donato due grandi cucce e al fondamentale aiuto pratico di Roberto Biamonti, abbiamo ripristinato un rifugio temporaneo per affrontare il maltempo previsto".