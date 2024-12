Sanremo, evacuato l'istituto Colombo per una fuga di gas: vigili del fuoco al lavoro (Foto)

Al lavoro i vigili del fuoco di Sanremo per capire le cause che hanno originato, stamani, una fuga di gas nei pressi dell'istituto Colombo, in piazza Eroi Sanremesi. Poco dopo l'avvio delle lezioni, è scattato l'allarme e gli studenti sono stati subito allontanati dall'Istituto così come previsto dal piano di emergenza. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri del distaccamento matuziano e l'area è stata messa in sicurezza; nel contempo è stato avviato l'iter per risalire all'origine della fuga di gas.

Gli studenti si sono riversati in strada, ma non si sono registrati momenti di panico o tensione. Le verifiche sono avvenute in sicurezza e in serenità. Solo per prassi è stata inviata sul posso un'ambulanza della Croce Rossa di Sanremo, ma non è stato registrato alcun ferito o intossicato. La fuga di gas è avvenuta in via Giordano Bruno, una strada attigua all'istituto, all'interno di un cantiere del 'Pinqua' nella Pigna, il centro storico matuziano.

Per quanto riguarda le cause della fuga di gas Italgas spiega che in via Giordano Bruno, un’impresa estranea alla società impegnata nel rifacimento della pavimentazione stradale, ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. I tecnici del Pronto intervento Italgas, accorsi tempestivamente, hanno messo in sicurezza l’area e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto. Da una prima valutazione, il danno non influirà sulla continuità del servizio.