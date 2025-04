Camporosso, cade dal tetto di un'abitazione: 36enne trasportato in elicottero a Pietra Ligure (Foto)

Il trasferimento in elicottero

Incidente questa mattina a Camporosso. Intorno alle 11.46, un uomo di 36 anni è precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava sul tetto di un edificio in via Vittorio Emanuele. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto accidentalmente durante alcune attività, riportando un trauma toracico.

Lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: il personale del 118, i volontari della Croce Azzurra di Vallecrosia e i Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure e la stabilizzazione del paziente, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo, che ha provveduto al trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante la gravità della caduta, l’uomo è rimasto cosciente e vigile durante tutte le operazioni di soccorso.