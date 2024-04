Molini di Triora: ordinanza di chiusura immediata del distributore, il Comune tenta di rilevarlo

Molini di Triora e l’alta Valle Argentina è senza un distributore di benzina da tempo, dopo la chiusura di Badalucco. Anche l'impianto di Molini era fermo, ma ora l’ordinanza del comune guidato dal sindaco, Manuela Sasso, ha sancito la chiusura, visto che manca il certificato di collaudo quindicennale.

I fatti, a dire il vero, risalgono alla fine del 2022 quando la ditta proprietaria del distributore aveva chiesto al comune la licenza di esercizio provvisorio, in attesa di ottenere il collaudo stesso. Tra la fine del 2022 e il 2023 si è andati avanti tra le convocazioni della Commissione di Collaudo e nuove richieste della proprietà per l’esercizio provvisorio.

A gennaio del 2023 la Commissione è intervenuta e l’Arpal ha chiesto in merito una documentazione integrativa. In occasione dell’ultima convocazione, il 1 marzo 2023, è stata confermata l’assenza della documentazione stessa. Subito dopo il Comune ha diffidato la proprietà a proseguire l’erogazione di carburanti, si è arrivati ad oggi quando è stata ordinata la chiusura immediata dell’impianto.

Nei mesi scorsi, in merito era anche intervenuta la minoranza consiliare del piccolo centro della valle, evidenziando quanto sia fondamentale la presenza del distributore anche per la chiusura da tempo di quello a Badalucco. La stessa opposizione ha presentato una mozione per chiedere all’Amministrazione di rilevare il distributore, metterlo a norma e ridare il servizio.

Ora il comune di Molini sta verificando la possibilità, insieme a quello di Triora, di una possibile acquisizione per evitare che tutta la valle rimanga senza un distributore.