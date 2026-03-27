Triora offre ospitalità gratuita agli under 35: vivere nel borgo ligure tra lavoro, comunità e volontariato

Il Comune di Triora, borgo della Valle Argentina, lancia un’opportunità rivolta ai giovani under 35 interessati a vivere un’esperienza immersiva in un borgo storico dell’entroterra ligure. Nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “I Custodi di Triora”, finanziato dal PNRR – Attrattività dei Borghi Storici, è stato attivato un programma di ospitalità gratuita presso la Foresteria Civica. L’iniziativa è destinata a giovani in fase di cambiamento personale o professionale: lavoratori, freelance, nomadi digitali e chiunque voglia sperimentare un periodo di vita lontano dai grandi centri urbani. L’obiettivo è favorire nuove forme di residenzialità temporanea e contribuire alla vitalità del territorio.

La gestione della foresteria è affidata alla società Bottega di Valle Srl, che accompagnerà i partecipanti nel loro inserimento nella comunità locale. In cambio dell’alloggio gratuito, è richiesta una disponibilità a dedicare alcune ore di volontariato a favore del borgo, attraverso attività culturali, sociali, animazione territoriale o supporto alle associazioni locali. Il progetto punta a creare un legame concreto tra nuovi abitanti temporanei e comunità residente, offrendo un’esperienza autentica di vita in un piccolo centro. “Un’occasione per riscoprire il valore dei borghi e contribuire attivamente alla loro rinascita”.

Le candidature possono essere inviate via email all’indirizzo triora@bottegadivalle.it e saranno valutate fino a esaurimento dei posti disponibili. Il periodo di permanenza sarà concordato con i candidati, con scadenza massima fissata al 30 giugno 2026. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Triora.