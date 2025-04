Una donna è stata investita, questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Roma, di fronte all’ufficio postale.

Un uomo a bordo di uno scooter, per cause ancora in via d’accertamento l’ha fatta finire a terra. Sul posto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Verde, che l’ha trasportata in ospedale in codice giallo di media gravità.