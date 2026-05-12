Sciopero generale USB il 18 maggio: possibili disagi sui bus Riviera Trasporti per l’adesione del personale

La Segreteria Regionale USB – Unione Sindacale di Base ha aderito allo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Segreteria Nazionale per lunedì 18 maggio 2026, coinvolgendo anche il personale di Riviera Trasporti SpA. Lo rende noto la stessa azienda in un comunicato ufficiale firmato dall’amministratrice delegata Claudia Ferrari.

Lo sciopero è motivato da una serie di prese di posizione politiche e internazionali espresse dal sindacato, che nel documento cita «il drammatico peggioramento della situazione mondiale» e «le politiche di aggressione di Stati sovrani» da parte di Stati Uniti e Israele, oltre alla «rinnovata aggressività nei confronti di ogni iniziativa di pace» e alle tensioni con Paesi come Venezuela e Cuba .

Riviera Trasporti comunica che l’astensione dal lavoro seguirà queste fasce orarie:

Personale viaggiante:

• dalle 8.30 alle 17.30

• dalle 20.30 a fine servizio

Impianti fissi:

• sciopero per tutto il turno, con presidi assicurati

Saranno interessate tutte le linee gestite da Riviera Trasporti SpA. Sono invece garantiti i servizi scolastici gestiti direttamente dall’azienda fino alle 8.30 e dopo le 17.30, come previsto dalle norme sui servizi minimi essenziali .