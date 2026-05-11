Ventimiglia, viola il divieto di avvicinamento: scatta il divieto di dimora nelle province di Imperia e Savona

A pochi giorni dall’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, avrebbe nuovamente perseguitato la donna vittima di stalking, arrivando anche ad aggredire un suo amico. Per questo motivo la Polizia di Stato di Ventimiglia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con l’aggiunta del divieto di dimora nelle province di Imperia e Savona.

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Imperia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di uno straniero già indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Ventimiglia, diretto dal Vice Questore Paolo Arena, la vicenda sarebbe stata caratterizzata da una relazione tormentata, segnata da una morbosa gelosia e da episodi di violenza fisica.

Lo scorso 25 aprile gli agenti avevano già notificato all’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, il 5 maggio, mentre la donna si trovava in un locale pubblico insieme a un amico, l’indagato avrebbe fatto improvvisamente irruzione minacciando entrambi. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo, “sempre preda della sua asfissiante possessività”, avrebbe colpito con pugni al volto l’amico della donna, mostrando anche un coltello a serramanico. Provvidenziale l’intervento degli agenti della Volante, che sono riusciti a mettere in fuga l’aggressore, proteggendo la vittima e raccogliendo gli elementi utili per informare immediatamente la Procura della Repubblica di Imperia.

Per gli inquirenti, la nuova condotta avrebbe dimostrato una totale indifferenza ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, motivo per cui il Gip ha deciso di aggravare la misura cautelare già in atto. Oltre al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, l’uomo non potrà quindi dimorare nelle province di Imperia e Savona. In caso di ulteriori violazioni, potrà essere disposta la custodia cautelare in carcere. All’indagato è stato inoltre notificato anche l’Ammonimento del Questore di Imperia, Valerio Massimo Lo Iacono, quale ulteriore strumento di prevenzione. La Polizia di Stato ha infine rinnovato l’invito alle vittime di violenza domestica a contattare tempestivamente il 112 Nue, così da attivare le procedure di tutela previste dall’ordinamento.