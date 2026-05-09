Sanremo, scattano i controlli nei locali della movida dopo i fatti di Crans Montana: sanzioni in via Gioberti

Controlli mirati nei locali della movida sanremese per prevenire situazioni di rischio e aumentare il livello di sicurezza in vista dell’estate. Nella serata di giovedì le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di verifiche nella zona di via Gioberti, uno dei punti più frequentati della nightlife cittadina.

All’operazione hanno preso parte personale della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale, vigili del fuoco, dell’Asl e del servizio dedicato ai controlli sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso delle verifiche sarebbero state elevate diverse sanzioni amministrative, legate in particolare alla gestione e alla somministrazione di alcolici.

L’attività rientra in un piano di monitoraggio più ampio deciso dopo i recenti episodi avvenuti nella zona di Crans Montana, che avevano acceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree della movida. L’idea delle istituzioni sarebbe quella di “anticipare” la stagione estiva, intervenendo già ora nei luoghi considerati più sensibili o dove, secondo le segnalazioni e l’esperienza degli ultimi anni, potrebbero nascere situazioni di pericolo o criticità.

I controlli, secondo quanto trapela, proseguiranno anche nelle prossime settimane e interesseranno diverse aree della città, con verifiche a tappeto nei locali e nei punti maggiormente frequentati durante le ore serali e notturne.