Bordighera, la Polizia Giudiziaria acquisisce gli atti comunali sull’inchiesta del “caso gazebo”

A distanza di mesi dalle polemiche politiche e amministrative legate al cosiddetto “caso gazebo”, ieri la Polizia Giudiziaria si è presentata presso il Comune di Bordighera per acquisire una serie di documenti e atti utili a ricostruire quanto accaduto in merito al montaggio del gazebo di Forza Italia del 25 ottobre 2025. L’attività degli investigatori si inserisce nel solco delle verifiche già annunciate nei mesi scorsi dal sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che aveva pubblicamente denunciato come l’installazione del gazebo fosse stata effettuata da operai comunali in orario straordinario, su richiesta dell’allora assessore Marzia Baldassarre.

Secondo quanto emerso dalla documentazione interna del Comune e dalle dichiarazioni rese negli scorsi mesi dal primo cittadino, la richiesta di installazione sarebbe arrivata direttamente all’Ufficio Manutenzione il 24 ottobre 2025, con l’intervento effettuato il giorno successivo presso i giardini del Palazzo del Parco. Gli operai comunali avrebbero lavorato in straordinario per complessive quattro ore, per un costo quantificato in 74,88 euro tra compensi e oneri previdenziali. Proprio sulla natura dell’intervento si era aperto uno scontro politico molto duro all’interno della maggioranza. Ingenito aveva parlato apertamente di “utilizzo del personale comunale per finalità private”, arrivando anche a evocare una possibile ipotesi di reato e minacciando le proprie dimissioni qualora i partiti della coalizione non avessero preso posizione sulla vicenda.

L’acquisizione degli atti da parte della Polizia Giudiziaria rappresenta ora un nuovo sviluppo dell’inchiesta e punta a chiarire in maniera definitiva responsabilità, modalità operative e passaggi amministrativi relativi alla vicenda che, per settimane, aveva monopolizzato il dibattito politico cittadino. Al momento, dal Comune di Bordighera non sono stati diffusi ulteriori commenti ufficiali sull’attività svolta ieri dagli investigatori.