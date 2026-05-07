Taggia, doppio intervento contro i rifiuti abbandonati tra Santa Lucia e via Tages: individuati due responsabili

Nel corso degli ultimi giorni è stato effettuato un doppio intervento di controllo e sgombero di rifiuti abbandonati nel vallone di Santa Lucia e in via Tages, sul territorio comunale di Taggia. L’attività, svolta in stretta collaborazione tra Ufficio Ambiente del Comune e Amaie, ha permesso di ripristinare il decoro delle aree interessate e di contrastare un fenomeno che continua a creare disagi e criticità sul territorio.

Durante le operazioni sono stati inoltre individuati due nominativi che, come già avvenuto in altri casi analoghi, saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il vicesindaco Espedito Longobardi ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione dei cittadini, rivolgendo un ringraziamento a chi segnala situazioni sospette o episodi di abbandono di rifiuti.

“Le segnalazioni in tempo reale dei cittadini rappresentano un elemento fondamentale per poter intervenire in tempi ragionevoli nell’ambito della normale attività del servizio Amaie”, ha dichiarato Longobardi. L’amministrazione comunale rinnova quindi l’invito alla cittadinanza a continuare a collaborare per tutelare l’ambiente e mantenere pulito il territorio comunale.