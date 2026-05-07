Scontro tra tre scooter in via della Repubblica: feriti un pedone e una giovane conducente, paura vicino all’asilo

Incidente stradale multiplo nella serata di ieri in via della Repubblica, nelle vicinanze dell’asilo. Per cause ancora in fase di accertamento, due ciclomotori si sono scontrati finendo entrambi a terra. Nella caduta, uno dei mezzi ha coinvolto anche un terzo scooter con a bordo una donna, un’auto parcheggiata e un pedone che si trovava accanto alla vettura in sosta.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l’automedica e una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Ad avere la peggio sono stati il pedone e la giovane conducente di uno dei tre ciclomotori, entrambi trasportati in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, secondo quanto emerso, il pedone avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostarsi appena in tempo dopo essersi accorto dello scooter fuori controllo.

“È riuscito a scansarsi pochi istanti prima dell’impatto”, riferiscono alcuni presenti. Grazie a quella manovra istintiva, l’uomo sarebbe stato colpito solo parzialmente, evitando conseguenze ben più gravi e di essere schiacciato contro l’auto parcheggiata.