Sanremo, Porto Vecchio: stop al percorso sulla diga e interventi urgenti per la sicurezza pubblica

L'amministrazione comunale di Sanremo ha deciso una serie di interventi urgenti di messa in sicurezza del Porto Vecchio, a seguito delle criticità emerse durante un sopralluogo con l’Autorità Marittima. Il provvedimento arriva nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell’area portuale, affidato in project financing alla società Porto di Sanremo Srl, ma evidenzia come, nelle more della consegna delle aree al concessionario, resti in capo al Comune la responsabilità di garantire sicurezza e pubblica incolumità.

Durante il sopralluogo del 13 aprile scorso sono emerse situazioni di degrado rilevanti, tra cui:

grave deterioramento della ringhiera metallica lungo la diga foranea

dislocazione di elementi lapidei del parapetto del Molo di Ponente

danneggiamento della passerella metallica sotto la banchina C. Buldrini

Segnalazioni già pervenute sia dall’Ufficio Circondariale Marittimo sia dai cittadini attraverso l’URP. Alla luce di queste condizioni, l’amministrazione ha disposto interventi immediati:

interdizione del percorso pedonale sulla diga foranea , con chiusura degli accessi

, con chiusura degli accessi rimozione e smaltimento della passerella metallica deteriorata

Per queste operazioni urgenti è stata prevista una copertura economica pari a 9.394 euro (IVA inclusa), già disponibile nel bilancio comunale 2026. Oltre alle misure urgenti, la Giunta ha delineato un intervento strutturale più ampio: la sostituzione integrale della ringhiera sulla diga foranea, necessaria per ripristinare la piena fruibilità del percorso pedonale. Il costo stimato dell’operazione è di circa 410.000 euro, comprensivi di:

cantierizzazione

demolizioni e rimozioni

fornitura e posa della nuova struttura

oneri per la sicurezza

Con questa decisione, il Comune interviene in modo diretto per affrontare un’emergenza sicurezza in una delle aree più sensibili della città, in attesa che il progetto di riqualificazione entri pienamente nella sua fase operativa.