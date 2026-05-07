Sanremo: in via Grossi Bianchi asfalto degradato, residenti esasperati chiedono interventi urgenti dopo anni di segnalazioni (Foto)

Il tratto di via Grossi Bianchi, subito dopo il forno di frazione Poggio a Sanremo, continua a far discutere e a preoccupare i residenti della zona. Da tempo, infatti, cittadini e automobilisti denunciano il grave stato di deterioramento dell’asfalto, ma alle numerose segnalazioni effettuate nel corso degli anni non sarebbero seguiti interventi risolutivi. La carreggiata presenta oggi buche profonde, avvallamenti e tratti particolarmente danneggiati, condizioni che rappresentano un serio rischio per la sicurezza stradale. A farne le spese sono automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, costretti ogni giorno a fare i conti con una situazione definita ormai insostenibile.

I residenti parlano di una problematica evidente e persistente, aggravata dal passare del tempo e dall’assenza di comunicazioni ufficiali sulle eventuali tempistiche di ripristino. “Nonostante le ripetute richieste effettuate nel tempo, ad oggi non risultano provvedimenti risolutivi”, si legge nella segnalazione. Oltre ai rischi per la sicurezza, il dissesto del manto stradale starebbe causando anche danni ai veicoli e notevoli disagi quotidiani per chi percorre abitualmente quella strada. Una situazione che ha alimentato il malcontento dei cittadini, i quali lamentano di sentirsi ignorati nonostante il problema sia sotto gli occhi di tutti.

Viene chiesto un intervento urgente di manutenzione e ripristino dell’asfalto, insieme a un riscontro chiaro sulle azioni che si vogliono intraprendere e sui tempi previsti per l’esecuzione dei lavori. Intanto, tra i residenti cresce la preoccupazione che, senza un intervento rapido, il degrado possa peggiorare ulteriormente, aumentando i pericoli e i disagi per tutta la comunità.