Sanremo: spaccio e rumori molesti, dopo l'intervento delle forze dell'ordine e l'ordinanza del Sindaco sgomberato l'appartamento di via Pietro Calvi

E’ stato chiuso, dopo l’intervento della Polizia Municipale e di Asl 1, con l’ordinanza del Sindaco, l’appartamento di via Pietro Calvi a Sanremo, occupato abusivamente da un tossicodipendente e da alcuni spacciatori.

Nelle scorse settimane, infatti, attraverso le pagine del nostro giornale alcuni residenti e commercianti della zona avevano segnalato quanto accadeva all’interno dell’abitazione, priva di elettricità e acqua e con il portone forzato e danneggiato, diventato un punto critico per il quartiere, al centro di numerose segnalazioni alle forze dell’ordine.

All’interno dell’alloggio si radunavano alcuni stranieri, protagonisti di episodi notturni segnati da rumori molesti, urla, violenza, musica ad alto volume e anche attività di spaccio. La prima segnalazione ufficiale risaliva a settembre, ma nelle ultime settimane i residenti esasperati hanno ulteriormente sollecitato l’intervento delle forze dell'ordine.

Si sono vissuti anche momenti di paura tra chi vive nella zona con episodi pericolosi, sia per i residenti che per i commercianti, che avevano pure lamentato un impatto negativo sulla vivibilità e sull’immagine del quartiere. Ora l’appartamento è stato finalmente liberato e il proprietario lo ha chiuso. Chi vive nella zona si augura che quanto accaduto non si ripeta più.