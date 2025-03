Molini di Triora, prosegue il piano di riasfaltatura: interventi su diverse frazioni, lavori conclusi entro la settimana (Foto)

È in pieno svolgimento il piano di riasfaltatura a Molini di Triora, avviato la scorsa settimana e proseguito in questi giorni. Gli interventi, per un importo complessivo di circa 60mila euro, prevedono il rifacimento del manto stradale in diverse zone del territorio comunale.

Le opere hanno già interessato via Nuova, la frazione Corte, con la riasfaltatura di piazza San Tommaso e della strada che conduce al cimitero, nonché le frazioni di Grattino e Gavano. Un ulteriore intervento è stato eseguito anche ad Andagna, migliorando la viabilità locale. Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine della settimana.

L'assessore ai lavori pubblici, Danilo Marvaldi, ha spiegato che questo intervento rientra in un primo piano di asfaltature, deliberato nel Consiglio comunale di novembre 2024. Tuttavia, ha sottolineato come rimangano ancora diverse criticità da affrontare: "Questo è un primo piano asfalti, ma stiamo già cercando di ottenere risorse per un secondo piano. Non tutte le problematiche sono state risolte, ma il piano attuato in questi giorni ha permesso di intervenire sulle strade comunali più urgenti. Contiamo di trovare ulteriori finanziamenti per proseguire con nuovi interventi durante l'anno, in modo da risolvere le altre criticità. Abbiamo quasi 20 km di strade comunali, non è semplice intervenire ovunque nello stesso momento, ma cercheremo gradualmente di coprire tutto il territorio".

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di garantire una viabilità più sicura e agevole per residenti e visitatori, intervenendo in modo sistematico sulle strade che necessitano di manutenzione.