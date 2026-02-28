Sanremo si veste di Festival: vetrine protagoniste tra musica e brand (Foto)

Sanremo e le vetrine, un duo che prosegue: come da tradizione in occasione della settimana del Festival i negozi e in generale le attività locali sposano la kermesse, con la nascita di point dedicati o anche di semplici allestimenti celebrativi della notissima rassegna.

Uno dei point più gettonati è quello di Lego (a cui si lega Tommaso Paradiso), che ha occupato via Feraldi attirando tantissimi appassionati, che ogni giorno si mettono in coda per portare a casa qualche articolo da collezione: per realizzare il tutto sono stati utilizzati 5.000 fiori per un totale di oltre 350.000 mattoncini Lego.

Altro punto nevralgico è quello di Sony, che torna nuovamente in via Garibaldi (di fronte al Palafiori) per cui viene confermato lo spazio di firmacopie oltre allo spazio esperienzale scoprendo nuova musica e grandi classici, oltre ovviamente allo store interno. E nelle immediate vicinanze Stick the hit, il Custom Lab di Disney+ che unisce il celebre brand con la musica, con la possibilità di realizzare magliette e borse con emoji realizzate in edizione limitata per il Festival.

Incrociandosi con via Garibaldi si ha invece via XX settembre, dove si può trovare il ghd Speed Saloon, uno spazio dedicato al debutto dell’ultima innovazione beauty-tech del brand: l’asciugacapelli ghd Speed. Il brand, che ha curato durante l'intera manifestazione il look di Elettra Lamborghini, ha offerto un servizio gratuito di trattamento, con la possibilità di scegliere anche un "taglio bilaterale", citando la cantante in gara.

Sempre in tema di acconciature, altro point è quello di Redken che, oltre ad aver curato il look di Mara Sattei, ha scelto lo stabilimento Italia di corso Trento e Trieste, con una glassbox esperienziale, con la possibilità di ricevere samples di prodotti e pieghe professionali.

Ma non solo cantanti: anche celebrità del mondo della televisione e del cinema arrivano a Sanremo animando le vetrine cittadine, come l'attrice Anna Falchi impegnata in un podcast radiofonico con Radio Marte all'interno del punto vendita di Carpisa in via Matteotti.

E anche chi non lega il proprio nome a un brand o un artista sceglie di arredare il proprio negozio a tema, tenendo sempre conto dei due aspetti che rendono Sanremo nota in tutto il mon do: la musica e i fiori, con molte iniziative in città.

Così, tra installazioni scenografiche, incontri con gli artisti e iniziative esperienziali, il Festival si diffonde tra le strade del centro, trasformando ogni vetrina in un piccolo palcoscenico.