Sanremo accoglie il Pride: “Ognuno è libero di essere ciò che è” (Video)

Nonostante le polemiche scoppiate sui social nelle scorse ore, la città si prepara ad accogliere con serenità il Sanremo Pride 2025, in programma domani, sabato 5 aprile, con partenza e arrivo da piazza Colombo, nel cuore della città. Un evento che segna una svolta simbolica importante, con il corteo per la prima volta ospitato integralmente nel centro cittadino, e che – come spesso accade – ha generato reazioni contrastanti, soprattutto online.

Sui social network, infatti, non sono mancate le critiche: c'è chi ha contestato la scelta della location, chi ha espresso dissenso verso il significato stesso della manifestazione, e chi – pur non essendo contrario – ha messo in discussione l'opportunità di coinvolgere la città in modo così visibile. Ma nelle strade, tra la gente, il clima è ben diverso.

Sanremo si mostra molto più aperta di quanto il web possa suggerire. Intervistati in centro, i cittadini e i passanti si sono detti tranquilli e favorevoli, ribadendo il principio di libertà e rispetto reciproco. “Ognuno deve poter vivere come vuole, se non si fa del male a nessuno non vedo perché disturbarsi”, racconta una signora. “È una manifestazione pacifica, colorata, che non fa male a nessuno. Ben venga”, aggiunge un commerciante della zona.

Certo, non mancano le posizioni più distaccate, ma il sentimento prevalente è quello dell’accoglienza e della libertà di espressione, anche in una città storicamente legata alla tradizione. E questo, in fondo, è il cuore del Pride: celebrare l’orgoglio di essere sé stessi, senza paura.

Domani, dunque, il centro di Sanremo sarà attraversato da un corteo festoso e colorato, che intende ricordare – ancora una volta – che la diversità non è una minaccia, ma una ricchezza. E a giudicare dalle voci raccolte per strada, Sanremo è pronta ad accogliere con rispetto e curiosità anche questa pagina della sua storia contemporanea.