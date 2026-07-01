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Attualità | 01 luglio 2026, 16:48

Revocato il divieto di balneazione a Corso Trento e Trieste: Arpal dà il via libera, spiagge di nuovo fruibili

Le analisi hanno dato esito favorevole: torna consentita la balneazione nel tratto compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera del “Morgana”

Revocato il divieto di balneazione a Corso Trento e Trieste: Arpal dà il via libera, spiagge di nuovo fruibili

Buone notizie per residenti e bagnanti. È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nell'area di Corso Trento e Trieste, dopo che Arpal ha comunicato l'esito favorevole delle analisi effettuate sulla qualità delle acque. «A seguito dell’esito favorevole delle analisi effettuate da Arpal, è revocato il divieto di balneazione temporaneo nell’area Corso Trento e Trieste», si legge nel provvedimento.

La revoca riguarda il tratto di litorale compreso tra la foce del torrente San Francesco e la scogliera antistante l’edificio “Morgana”, dove da oggi la balneazione torna regolarmente consentita. Il provvedimento arriva dopo i controlli eseguiti da Arpal, che hanno certificato il ripristino delle condizioni idonee per la fruizione del mare, consentendo così la riapertura dell'area interessata.

Con la revoca del divieto, residenti e turisti potranno nuovamente fare il bagno in uno dei tratti più frequentati del litorale, in vista del pieno della stagione estiva.

Carlo Alessi

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