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Attualità | 01 luglio 2026, 12:59

Ospedaletti, venerdì l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana sulla pista ciclopedonale

Completati gli interventi nel tratto in prossimità della vecchia stazione ferroviaria e nel Comparto 3: ampliate e rese accessibili le rampe di accesso alla spiaggia.

Ospedaletti, venerdì l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana sulla pista ciclopedonale

Si terrà venerdì 3 luglio alle 9.30 l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana che hanno interessato un tratto della pista ciclopedonale in prossimità della vecchia stazione ferroviaria e il Comparto 3 di Ospedaletti.

Gli interventi, ormai completati, hanno riguardato il rifacimento di una parte della pista ciclabile e delle rampe di accesso che collegano la pista alla spiaggia adiacente. Le rampe sono state allargate e rese facilmente fruibili anche dalle persone con difficoltà deambulatorie.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, consiglieri regionali e numerosi sindaci della provincia di Imperia.

Redazione

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