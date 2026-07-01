Ospedaletti, venerdì l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana sulla pista ciclopedonale

Si terrà venerdì 3 luglio alle 9.30 l'inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana che hanno interessato un tratto della pista ciclopedonale in prossimità della vecchia stazione ferroviaria e il Comparto 3 di Ospedaletti.

Gli interventi, ormai completati, hanno riguardato il rifacimento di una parte della pista ciclabile e delle rampe di accesso che collegano la pista alla spiaggia adiacente. Le rampe sono state allargate e rese facilmente fruibili anche dalle persone con difficoltà deambulatorie.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti, altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, consiglieri regionali e numerosi sindaci della provincia di Imperia.