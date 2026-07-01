Sanremo, piazza Colombo riapre al traffico: conclusi i lavori, installati i dissuasori in attesa del confronto sul futuro

Piazza Colombo è tornata oggi ufficialmente aperta al traffico veicolare, segnando la conclusione dell'intervento di riqualificazione del marciapiede nord che, nelle ultime settimane, aveva comportato modifiche alla viabilità in uno dei punti più importanti del centro cittadino. Con il via libera definitivo, la circolazione è tornata regolare dopo circa due mesi di lavori che hanno interessato il tratto compreso tra via San Francesco e via Marsaglia, dove è stata completamente rinnovata la pavimentazione, in continuità con quella già realizzata sul lato di ponente della piazza.

Tra le novità introdotte con la riapertura figurano anche i nuovi dissuasori installati nell'area a ridosso del solettone, pensati per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio di auto e motocicli che, negli anni, aveva interessato soprattutto la parte centrale della piazza. Un intervento che dovrebbe contribuire a preservare il decoro dell'area e a garantire una migliore fruibilità degli spazi pedonali. Diversa, almeno per il momento, la situazione sul lato di ponente, dove rimane l'area destinata alle operazioni di carico e scarico. Qui sarà più difficile impedire la sosta irregolare di auto e moto, almeno fino a quando lo spazio non verrà occupato abusivamente, come già avvenuto in passato.

La riapertura della piazza, tuttavia, non rappresenta la parola fine sul futuro assetto viario dell'area. L'amministrazione comunale, infatti, ha scelto di ripristinare la normale circolazione in attesa di un confronto con le categorie interessate, in particolare commercianti e tassisti, per valutare quale possa essere la soluzione più adatta. Sul tavolo resta l'ipotesi di una futura pedonalizzazione, già anticipata nelle scorse settimane, ma che dovrà necessariamente tenere conto delle esigenze delle attività economiche, del servizio taxi, degli accessi ai garage privati e delle questioni legate alla sicurezza e alla gestione della viabilità.

Per il momento, dunque, Piazza Colombo torna ad essere percorribile dalle auto, mentre il futuro della piazza sarà oggetto di ulteriori valutazioni e incontri tra Palazzo Bellevue e i soggetti coinvolti, chiamati a individuare un equilibrio tra vivibilità urbana, mobilità e necessità delle attività presenti nella zona.