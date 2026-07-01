Caso Nessy Guerra, la giovane sanremese rilasciata dalla polizia egiziana: “La stanno accompagnando a casa”

Si chiude, almeno per il momento, con un esito positivo la lunga giornata di tensione vissuta da Nessy Guerra in Egitto. La giovane sanremese è stata infatti rilasciata dalle autorità egiziane e, insieme alla figlia Aisha e ai propri genitori, sta facendo rientro nel luogo in cui aveva trovato rifugio negli ultimi mesi. La conferma arriva dall’avvocata Agata Armanetti, che segue la vicenda della giovane in Italia.

La notizia giunge dopo ore di forte apprensione, iniziate nella notte quando la polizia egiziana aveva raggiunto l’abitazione in cui Nessy si trovava nascosta, conducendo la famiglia in una stazione di polizia. Secondo quanto emerso nelle ore successive, il provvedimento sarebbe stato legato a un ordine disposto nell’ambito della controversia sull’affidamento della piccola Aisha. Se da una parte il rilascio rappresenta un primo elemento di sollievo, dall’altra restano le preoccupazioni della difesa.

Secondo quanto riferito da Agata Armanetti, durante la permanenza in caserma Nessy Guerra avrebbe dovuto spiegare alle autorità egiziane dove si trovasse il rifugio nel quale viveva nascosta insieme alla figlia e ai genitori. Un passaggio che, secondo la legale, desta particolare preoccupazione sul piano della sicurezza della giovane e della bambina. La giornata aveva mobilitato anche la diplomazia italiana.

La Farnesina aveva confermato che l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, e la console Giulia De Nardis avevano raggiunto la connazionale per prestarle assistenza, mentre il Governo italiano aveva fatto sapere di essere in contatto con le autorità egiziane “al massimo livello” per garantire la tutela di Nessy Guerra e della piccola Aisha.

Sul fronte giudiziario, intanto, restano aperti tutti i principali procedimenti che riguardano la vicenda: il ricorso in Cassazione contro la condanna per adulterio, la causa per l’affidamento della bambina e quella relativa allo sblocco del divieto di espatrio. Il rilascio di oggi allontana, almeno temporaneamente, il rischio di un arresto immediato della giovane sanremese. Rimangono però forti le preoccupazioni del team legale e della famiglia per una vicenda che continua a evolversi e che, nelle ultime settimane, è diventata un caso seguito anche ai massimi livelli delle istituzioni italiane.