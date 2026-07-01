Omicidio di Ceriana, Becken Olivieri dimesso dall'ospedale: trasferito nel carcere di Valle Armea

Nuovo aggiornamento nell'inchiesta sull'omicidio di Mary Elizabeth Hopkins, la donna uccisa nella sua abitazione di Ceriana, per il cui omicidio è stato arrestato il compagno Becken Olivieri. Il 51enne è stato dimesso dall'ospedale di Imperia ed è stato trasferito nella casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo, dove si trova ora detenuto in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Imperia.

Il trasferimento arriva all'indomani dell'udienza di convalida dell'arresto, svoltasi proprio nel nosocomio imperiese, dove Olivieri era ricoverato. Il giudice aveva convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per l'omicidio volontario aggravato della compagna.

Nella mattinata di oggi è inoltre in programma all'ospedale di Sanremo l'autopsia sul corpo di Mary Elizabeth Hopkins. L'esame, affidato al medico legale Marco Barranco, rappresenta uno degli accertamenti più importanti dell'inchiesta e dovrà contribuire a chiarire con precisione le cause della morte e la dinamica del delitto. Con il rientro di Olivieri nel carcere di Valle Armea, prosegue quindi l'iter giudiziario mentre gli investigatori attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per completare il quadro investigativo.