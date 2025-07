Turismo in Riviera: aprile positivo per Sanremo, timidi segnali a Ventimiglia e Bordighera

Il mese di aprile 2025 ha offerto segnali contrastanti per il comparto turistico dei principali centri della Riviera di Ponente. In un mese che ci si aspettava desse risultati decisamente positivi, vista la Pasqua e il lungo periodo di festivi tra il 25 aprile e il primo maggio, si vedono certamente dei miglioramenti rispetto allo scorso anno, ma non in maniera così accentuata, come invece ci si poteva aspettare.

Quella che sicuramente può sorridere di più è Sanremo, che ha registrato un importante incremento negli arrivi, saliti da 28.004 ad oltre 31.747 (+13,37%), trainati in particolare dai turisti stranieri (+15,52%). Anche le presenze hanno superato quota 66.000, con un aumento del 7,76% rispetto ad aprile 2024. I visitatori italiani sono cresciuti del 10,71% negli arrivi, ma le presenze hanno fatto segnare solo un modesto +2,44%, segno di una permanenza media più breve.

Ventimiglia mostra una ripresa negli arrivi con un incremento del 5,02%, passando da 5.735 a 6.023 unità. Tuttavia, il dato delle presenze è in calo del 14,33%, sintomo di una significativa riduzione della durata del soggiorno, in particolare tra i turisti italiani, le cui presenze sono diminuite di oltre 2.000 unità (-22,57%). Anche tra gli stranieri, seppur in crescita negli arrivi (+5,11%), le presenze sono in leggera flessione (-3,83%).

Bordighera chiude aprile con un incremento modesto sia negli arrivi (+3,43%) che nelle presenze (+3,76%). Da notare la buona performance dei visitatori stranieri, cresciuti del 6,29% negli arrivi e dell’8,32% nelle presenze, mentre i numeri italiani restano stabili (+1,91% arrivi, +1,74% presenze). Nonostante il lieve miglioramento, i livelli rimangono inferiori rispetto al 2024, in particolare se si considerano i dati aggregati del primo quadrimestre.

Spostandosi più a levante della provincia, anche Imperia vede una crescita degli arrivi nell'ultimo anno (+15,14%) e anche delle presenze (7,90%), attestando il capoluogo di provincia come la meta che più è cresciuta in termini percentuali (sui numeri assoluti Sanremo continua a essere la migliore). Soprattutto a far sorridere è il numero di presenze di stranieri, che passa da 7060 a 7968, con un aumento del 12,86%.

San Bartolomeo al Mare può invece vantare uno dei valori percentuali più alti negli arrivi di turisti italiani (+20,59%), mentre va in negativo per gli stranieri, calando quasi del 5%. La situazione si ribalta invece guaardando le presenze, dove sono gli italiani a far registrare il valore più basso: meno stranieri hanno visitato San Bartolomeo quest'anno ad aprile, ma quelli che sono arrivati si sono fermati più a lungo.

Una situazione ancora più estrema si vede a Diano Marina, dove il turismo italiano di aprile è stato all'insegna del mordi e fuggi: +16,72% di arrivi rispetto allo scorso anno ma -9,14% per le presenze. Più stabile la situazione se invece si guarda al quadro degli stranieri, dove sia i valori degli arrivi che quelli delle presenze sono migliorati rispetto al 2024 (+9,46% i primi e +6,60% i secondi).