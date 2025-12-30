Ambulatori straordinari attivi tra il 1 gennaio e l'Epifania: potenziata l’assistenza territoriale in Asl1

Rilanciando e implementando l’esperienza degli ultimi anni, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che è stata attivata a partire dal fine settimana dell’Immacolata ed è stata ripresa nelle prossime festività natalizie. Si ripropongono le aperture straordinarie di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto ventimigliese

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto sanremese

3-1 Dott. Matani Moreno corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17

4-1 Dott. Matani Moreno corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17

4-1 Dott. Cecchelli Enrico via Garibaldi 63 – Riva Ligure, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

6-1 Dott.sa Tibaldi Claudia corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

6-1 Dott. Cecchelli Enrico via Garibaldi 63 – Riva Ligure, dalle 14 alle 17

Distretto imperiese

1-1 Dott. Bianchi Francesco via Milano 63 – Diano Marina, dalle 14 alle 17

1-1 Dott.sa Delfino Ilaria via Cascione 78 – Imperia, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

1-1 Dott. Perreca Ettore via Bonfante 66 – Imperia, dalle 8 alle 12

1-1 Dott. Zandonella Sarinuto Luca via Gen. Ardoino 121 – Diano Marina, dalle 8 alle 12

3-1 Dott.sa Ghetti Giada via della Repubblica 29 – Imperia, dalle 8 alle 12

3-1 Dott. Bianchi Francesco via Milano 63 - Diano Marina, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

3-1 Dott.sa Poli Elena via Cascione 30 – Imperia, dalle 8 alle 12

3-1 Dott. Perreca Ettore via Bonfante 66 – Imperia, dalle 14 alle 17

4-1 Dott.sa Ghetti Giada via della Repubblica 29 – Imperia, dalle 8 alle 12

4-1 Dott.sa Poli Elena via Cascione 30 – Imperia, dalle 8 alle 12

4-1 Dott. Pesce Andrea via Bonfante 66 – Imperia, dalle 14 alle 17

6-1 Dott.sa Ghetti Giada via della Repubblica 29 – Imperia, dalle 8 alle 12

6-1 Dott.sa Poli Elena via Cascione 30 – Imperia, dalle 8 alle 12

6-1 Dott. Pesce Andrea via Bonfante 66 – Imperia, dalle 14 alle 17