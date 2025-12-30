Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Dolceacqua (Foto)

La partenza sarà alle 14.30 dal parcheggio di San Filippo mentre l’arrivo sarà alla chiesa di San Giorgio. L’Amministrazione comunale invita, perciò, la cittadinanza e le associazioni "a partecipare e a vivere insieme questo momento storico per il nostro paese".

La fiamma olimpica attraverserà poi altre numerose città dell'Imperiese e italiane prima di giungere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Tutti i cittadini avranno, dunque, l'opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo. Una possibilità straordinaria per mostrare al mondo intero la bellezza e la ricchezza storica e culturale nostrana attraverso la staffetta dei tedofori che rappresentano e celebrano lo spirito Italiano: una forza vibrante, dinamica e profondamente contemporanea.