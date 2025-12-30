Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa a Dolceacqua (Foto)

Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, partito a inizio dicembre, farà tappa a Dolceacqua. Sabato 10 gennaio il borgo dei Doria accoglierà, infatti, una delegazione dei Giochi Olimpici invernali.
La partenza sarà alle 14.30 dal parcheggio di San Filippo mentre l’arrivo sarà alla chiesa di San Giorgio. L’Amministrazione comunale invita, perciò, la cittadinanza e le associazioni "a partecipare e a vivere insieme questo momento storico per il nostro paese".
La fiamma olimpica attraverserà poi altre numerose città dell'Imperiese e italiane prima di giungere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Tutti i cittadini avranno, dunque, l'opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo. Una possibilità straordinaria per mostrare al mondo intero la bellezza e la ricchezza storica e culturale nostrana attraverso la staffetta dei tedofori che rappresentano e celebrano lo spirito Italiano: una forza vibrante, dinamica e profondamente contemporanea.