Attualità | 05 gennaio 2026, 11:57

Ventimiglia, lavori sulle reti di contenimento: chiude la strada a San Secondo

Nel tratto compreso tra via Bandette e il condominio “La Torre”

Riprendono i lavori di messa in sicurezza delle reti di contenimento in via San Secondo a Ventimiglia. L'intervento è previsto mercoledì 7 gennaio dalle 9 nel tratto compreso tra via Bandette e il condominio “La Torre”.

"Nel corso della giornata saranno eseguite alcune operazioni per la messa in sicurezza della parete rocciosa in via San Secondo che richiederanno la chiusura totale della strada per almeno un paio d’ore consecutive" - comunicano dal Comune.

"Successivamente, la viabilità sarà interrotta solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di movimentazione, che avverranno tramite impianto semaforico" - dicono dal Comune - "Tenuto conto della ripresa delle attività scolastiche, l’inizio dei lavori è previsto a partire dalle 9".

Elisa Colli

