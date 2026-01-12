Controlli sul rumore a Ospedaletti: il Comune affida ad Arpal le verifiche su ristorante e supermercato

Il Comune di Ospedaletti ha disposto l’avvio di controlli sull’inquinamento acustico a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte dei cittadini nel corso del 2025. Gli esposti riguardano in particolare il ristorante “La Bagnarola dello Zio” e il supermercato Conad di via J. Jonquière, indicati come possibili fonti di rumore molesto. Il responsabile del servizio Demanio, Ambiente e Sicurezza sul lavoro ha affidato all’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) l’incarico per effettuare verifiche fonometriche su sorgenti fisse in ambito abitativo.

Le segnalazioni, protocollate nei mesi di luglio, agosto e novembre, hanno reso necessario l’intervento dell’ente competente in materia di controlli ambientali. Arpal ha confermato la propria disponibilità ad eseguire le rilevazioni, indicando un costo complessivo di 757,60 euro oltre IVA. L’amministrazione comunale ha quindi impegnato una spesa totale di 924,27 euro, comprensiva di IVA al 22%, imputata al capitolo di bilancio dedicato ai controlli ambientali. L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, come consentito dalla normativa vigente per importi inferiori ai 140 mila euro.

L’obiettivo dell’intervento è verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore, tutelando la qualità della vita dei residenti e garantendo un corretto equilibrio tra attività economiche e diritto al riposo. Il provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per la prevista durata di legge.