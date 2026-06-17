Sanremo, svolta per la rotonda di San Martino: dopo i test confermate due corsie in discesa da via della Repubblica

Dopo le lamentele di residenti e automobilisti per il rischio di creare un “imbuto” viabilistico in via della Repubblica, arriva una risposta ufficiale sul futuro assetto della nuova rotonda di San Martino. Al termine dei test effettuati nei giorni scorsi e del sopralluogo tecnico svolto questa mattina nel cantiere, è infatti emersa una decisione chiara: saranno mantenute due corsie in discesa da via della Repubblica verso l’Aurelia. Una notizia attesa da molti cittadini, soprattutto dopo le segnalazioni relative alle lunghe code registrate nelle ultime settimane, in concomitanza con i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra corso Cavallotti, via Lamarmora e via della Repubblica. I timori erano nati in seguito alla posa dei primi cordoli che, almeno apparentemente, sembravano restringere la carreggiata a una sola corsia.

Questa mattina, però, il confronto tra amministrazione comunale, tecnici, progettisti, direzione lavori, Polizia Municipale e Portosole – soggetto che sta realizzando l’intervento – ha consentito di definire l’assetto viabilistico definitivo. “Abbiamo concordato fin dall’inizio di effettuare sopralluoghi periodici insieme a tutti i soggetti coinvolti per seguire passo dopo passo l’evoluzione del cantiere”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella. Nel corso dell’incontro è stata innanzitutto confermata la validità dell’opera sotto il profilo della sicurezza. “Abbiamo accertato che la sicurezza è decisamente migliorata, perché la rotonda consente di mettere in sicurezza l’innesto su corso Cavallotti”, ha sottolineato l’assessore.

Ma l’aspetto più atteso riguardava proprio la viabilità in discesa. Dopo le verifiche tecniche effettuate sul posto, è stata condivisa la soluzione che prevede il mantenimento di due corsie separate. La corsia lato ponente sarà destinata ai veicoli diretti verso il centro cittadino, mentre quella lato levante permetterà l’ingresso nella rotatoria per chi dovrà proseguire verso Levante oppure imboccare via Lamarmora. “C’è stata una convergenza totale da parte di tutti su questa soluzione”, ha confermato Donzella, evidenziando il lavoro svolto dai tecnici specializzati in viabilità e dai progettisti incaricati di studiare le migliori opzioni possibili. Per raggiungere questo obiettivo saranno necessarie alcune modifiche rispetto a quanto realizzato nelle prime fasi del cantiere. “Ci sarà qualche piccolo intervento sui cordoli”, ha spiegato l’assessore, precisando però che si tratta di adeguamenti fisiologici in un’opera ancora in corso di realizzazione.

Il sopralluogo ha inoltre permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. In queste settimane sono stati completati numerosi interventi sui sottoservizi, comprese reti e condotte, attività fondamentali per poter procedere con le fasi successive della riqualificazione dell’area. L’elemento centrale emerso dai test e dalle verifiche tecniche è quindi l’ufficialità del mantenimento delle due corsie in discesa da via della Repubblica, una scelta che punta a garantire maggiore fluidità al traffico e a scongiurare il rischio di congestionamento segnalato dai residenti. Resta ora da definire il cronoprogramma aggiornato dell’intervento. L’amministrazione comunale sta valutando se completare le opere principali entro il mese di luglio oppure prevedere una sospensione temporanea delle lavorazioni durante il periodo di massimo afflusso turistico, per limitare al minimo i disagi alla circolazione.

Intanto, dopo giorni di dubbi e polemiche, dal cantiere di San Martino arriva una certezza: la nuova rotatoria non comporterà la riduzione a una sola corsia di via della Repubblica, ma manterrà il doppio flusso di marcia studiato per garantire sicurezza e scorrevolezza della circolazione.