Investito a Vallecrosia al Mare, Antonio Beltrame: "Grazie a tutti coloro che mi hanno soccorso e aiutato"

"Desidero ringraziare pubblicamente tutti coloro che mi hanno soccorso, aiutato e che mi sono stati vicini anche solo con il pensiero" - dice Antonio Beltrame, l’infermiere in pensione che giovedì 17 settembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Vallecrosia al Mare.

"Sentivo un forte desiderio di ringraziare tutti, in particolare il signor Marcello dell’Agenzia Mavi che, presente sul posto, mi ha prestato il primo soccorso. A lui va la mia infinita riconoscenza" - afferma - "Voglio poi ringraziare i vigili del fuoco di Ventimiglia che, prontamente intervenuti, mi hanno assistito con tutta la loro professionalità e gentilezza. Un ringraziamento va anche al medico e all’infermiere del 118 che, in una situazione così difficile e preoccupante, mi hanno donato tutta la loro professionalità e amore".

"Un grazie va pure alla polizia locale di Vallecrosia al Mare per l’opera prestata in una situazione così complicata e particolare" - dichiara - "Ringrazio, poi, il personale medico e infermieristico del pronto soccorso e del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Borea a Sanremo. Desidero, inoltre, ringraziare parenti, amici e tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi sono stati vicini anche solo con il pensiero. Infine, un’enorme preghiera va a Dio che mi ha permesso di uscire da quella drammatica situazione con la sua miracolosa protezione, permettendomi così di ritornare da mia moglie, con la quale sono sposato da 55 anni sposati, dalle mie figlie, dai nipoti e dai generi. Infinite grazie a tutti".