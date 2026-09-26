Sanremo festeggia San Matteo apostolo ed evangelista, santo patrono della guardia di finanza (Foto)

Sanremo festeggia San Matteo apostolo ed evangelista, santo patrono della guardia di finanza. Il 23 settembre scorso, la sezione A.N.F.I. di Sanremo, presieduta dal S.Ten. Biagio Gioitta, unitamente al direttivo della sezione, hanno organizzato una cena di gala presso il ristorante Tee&Shot - Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

Alla cena conviviale hanno partecipato sia i soci ordinari che simpatizzanti, loro familiari e amici, autorità religiose, civili e militari. Nel corso dell’evento sono state consegnate benemerenze ai soci Salvatore Gatto e Fernando Scarpa per i loro trent’anni di iscrizione All’A.N.F.I.. Analoghe benemerenze sono state consegnate presso l’ufficio della Sezione ai soci Giovanni Addis, Luigi Antonetti, Renzo Giambi, Vittorio Morabito, Giovanni Orrù e Marino Pisano, impossibilitati per motivi personali a partecipare all’evento.

Inoltre, è stata consegnata una pergamena a certificare la nomina a Presidente di Sezione onorario al Cav. Antonio Piccirillo, per l’ottima conduzione della sezione nei suoi precedenti due mandati quale presidente. Il presidente e il direttivo della sezione ringraziano tutti gli intervenuti e quanti hanno contribuito ad allietare la serata, anche con canti e balli.