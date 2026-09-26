Bordighera, sei appuntamenti annuali per riscoprire Borghetto San Nicolò: l'idea dell'Amministrazione Baldassarre

L'Amministrazione Baldassarre punta a valorizzare Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera. Un confronto diretto con i cittadini per parlare del futuro del paese si è, infatti, svolto ieri sera davanti all'Oratorio di Borghetto San Nicolò.

Illustrate le linee del progetto di riqualificazione elaborato dall’Amministrazione comunale e raccolte le istanze di chi vive quotidianamente nella frazione. "L'incontro è andato benissimo, c'è stata una grande partecipazione" - fa sapere il sindaco Marzia Baldassarre - "C'erano circa 100 persone, con le quali abbiamo discusso i punti del programma proposto. Tutti erano molto contenti".

Un momento di ascolto e partecipazione, durante il quale sono state messe a confronto le idee del Comune con le esigenze e le aspettative dei residenti. "Abbiamo fatto un piano di interventi sulla manutenzione e sulla pulizia, con pulizia straordinaria" - sottolinea il primo cittadino - "Inoltre, faremo un corso di inglese a Borghetto, oltre a quello a Bordighera".

E' stato illustrato poi "Borghetto 1470 – Le radici di Bordighera", progetto annuale di valorizzazione culturale, identitaria, turistica e comunitaria della frazione, del quale l’Amministrazione propone la prima edizione per il 2027. L’idea nasce dalla volontà di rendere visibile ciò che Borghetto San Nicolò possiede già: una storia propria, un centro storico riconoscibile, una tradizione musicale, una comunità associativa attiva e, soprattutto, un legame diretto con la nascita della Bordighera moderna.

E' un progetto di identità che propone pochi appuntamenti, riconoscibili e ripetibili ogni anno, collegati da un'unica narrazione e pensati per riportare persone, vita e attenzione nella frazione. Il punto da cui parte tutto è il 2 settembre 1470 quando, nella chiesa di San Nicolò di Borghetto, i rappresentanti di trentadue famiglie di Borghetto e Vallebona decisero di edificare un nuovo insediamento nel luogo detto 'la Bordigheta'. Il 21 aprile del 1686 Borghetto fu tra le otto ville con Bordighera, Camporosso, San Biagio della Cima, Sasso, Soldano, Vallebona e Vallecrosia, che diedero vita alla Magnifica Comunità degli Otto Luoghi. Borghetto mantenne poi una propria autonomia comunale fino al 1928 quando si aggregò a Bordighera.

Sei gli appuntamenti annuali pensati per diventare ricorrenze che coinvolgeranno il Comune, la pro loco, la banda musicale, le associazioni culturali, la parrocchia, il Cai, operatori economici e le scuole: “Camminando alle Radici”, una passeggiata di comunità che colleghi Bordighera Alta, Borghetto e il paesaggio rurale circostante che si terrebbe tra aprile e maggio; “La Pisciarà di Borghetto”, serata gastronomica a luglio dedicata alla specialità identitaria riconosciuta De.Co. con proposte complementari come farinata, torta verde, barbagiuai, panissa e dolce tradizionale; “Cinema int’i Carugi”, serate gratuite a luglio e agosto per riunire le famiglie; “Borghetto in Musica”, ad agosto per valorizzare la storica Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera; “Borghetto 1470 - La Notte delle Origini”, che prevede il 2 settembre l'evento firma del progetto, una ricorrenza civile e culturale nel giorno in cui, nel 1470, a Borghetto venne deliberata l'edificazione della Bordighera moderna, con l’apertura della chiesa di San Nicolò, una visita guidata, un racconto pubblico dell’atto del 1470 e il “Cammino delle 32 Famiglie”, trentadue rappresentanti scelti ogni anno tra giovani, famiglie, associazioni, commercianti e cittadini, accompagneranno il percorso da Borghetto a Bordighera Alta, con la banda in testa, lanterne Led e momenti musicali; e "Borghetto, il Borgo dei Presepi", potenziare una tradizione natalizia esistente 'Presepi int'i carugi' con le porte dipinte, i laboratori e la passeggiata tra Bordighera e Borghetto. Infine, tutto l'anno, si potrà trovare una segnaletica narrativa e visiva autonoma: "Borghetto racconta Borghetto" con pannelli e Qr code dedicati al 1470, alla chiesa di San Nicolò, all’oratorio dell’Annunziata, alla Magnifica Comunità degli Otto Luoghi, all’antico Comune autonomo e alla tradizione musicale della frazione. I contenuti potranno essere disponibili in italiano, francese e inglese.