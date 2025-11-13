Taggia, nuove regole per le concessioni balneari: via libera all’atto di indirizzo che porterà ai bandi entro il 2025

Con un provvedimento approvato nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Taggia ha dato il via libera all’atto di indirizzo che definirà i criteri per la gestione e l’assegnazione delle concessioni balneari sul demanio marittimo cittadino. Si tratta di un passaggio chiave che apre la strada ai bandi pubblici per il rinnovo o la riassegnazione delle aree a uso turistico-ricreativo, in conformità alle direttive europee e alle leggi nazionali che impongono procedure pubbliche e trasparenti di gara.

L’obiettivo è duplice: da un lato dare certezze agli operatori, dall’altro garantire una gestione più equa, sostenibile e competitiva del litorale di Arma di Taggia. Le nuove gare, secondo il cronoprogramma, dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2025, con la possibilità di presentare le domande entro 75 giorni dalla pubblicazione dei bandi.

Il documento approvato riguarda in particolare gli stabilimenti balneari e fornisce le linee guida che orienteranno la redazione dei futuri bandi. Tra i criteri di valutazione figurano la qualità dei servizi offerti, l’esperienza e la professionalità dei gestori, gli interventi di riqualificazione e di tutela dell’ambiente costiero, la garanzia di accessibilità per tutti e la promozione di attività sociali e turistiche legate al territorio.

Le nuove regole prevedono inoltre che ogni operatore possa ottenere una sola concessione all’interno del Comune, per evitare concentrazioni e favorire una maggiore pluralità di soggetti. Sarà obbligatorio assicurare la libera fruizione della battigia e dei passaggi pedonali, il rispetto delle norme sulla difesa costiera e la compatibilità con le opere pubbliche presenti o in corso di realizzazione.

Un altro elemento importante riguarda gli indennizzi dovuti ai concessionari uscenti. Chi ha investito negli stabilimenti avrà diritto a un rimborso per le opere non ancora ammortizzate, calcolato tramite perizia asseverata, oltre a un’equa remunerazione per gli ultimi cinque anni di gestione. Il nuovo gestore dovrà versare un acconto minimo del 20% dell’indennizzo già in fase di subentro.

Il piano, coerente con il Piano di Utilizzo del Demanio (PUD), rinvia l’adeguamento di quest’ultimo alla scadenza delle nuove concessioni, come previsto dalla normativa regionale. I concessionari dovranno presentare una relazione sullo stato delle strutture, in vista dell’avvio delle nuove procedure di assegnazione, così da consentire al Comune di programmare eventuali interventi entro la fine del 2025.

Il tema delle concessioni resta uno dei più delicati per i Comuni costieri, chiamati a bilanciare la tutela delle imprese storiche con il rispetto delle regole europee sulla concorrenza. La decisione di Taggia arriva dopo la sentenza del TAR Liguria n. 998/2025, che ha annullato le proroghe automatiche delle concessioni balneari, imponendo a tutti i Comuni costieri l’avvio di nuove gare pubbliche.

La delibera è immediatamente esecutiva e gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre gli atti successivi.