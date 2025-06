Taggia, 'duro scontro' sull’orario del Consiglio straordinario: “Così si impedisce ai cittadini di partecipare”

Se il buongiorno si vede dal mattino, quella che doveva essere una normale riunione dei capigruppo con il presidente del Consiglio comunale di Taggia, Daniele Festa, per stabilire l’ordine del giorno e fissare la data del Consiglio straordinario, si è presto trasformata – almeno secondo il racconto delle opposizioni – in un acceso confronto sul tema dell’orario. Oggetto della discussione: la convocazione del Consiglio straordinario dedicato alla chiusura del ponte sull’Argentina e del tratto di pista ciclabile tra Taggia e Riva Ligure. La seduta, salvo colpi di scena, si terrà il prossimo 23 giugno. Ma l’orario resta ancora un nodo da sciogliere.

Come in un’asta al rialzo, si sarebbe partiti da una prima proposta alle 12, poi slittata alle 14. Le richieste di posticipare ulteriormente l’inizio della seduta alle 18, o almeno alle 15, non avrebbero trovato accoglimento. Due le principali motivazioni sollevate dai gruppi di minoranza: da un lato, garantire una maggiore partecipazione della cittadinanza, penalizzata da un orario lavorativo; dall’altro, agevolare la presenza dei consiglieri comunali impegnati professionalmente.

“Su temi così rilevanti è importante che i cittadini possano assistere – fanno sapere le opposizioni, in modalità distinte ma unite nel principio – Non è la prima volta che si opta per un orario poco inclusivo”. Il riferimento è agli ultimi Consigli comunali straordinari: quelli dedicati allo Sclavi e al Riviera ShopVille si sono svolti entrambi nel primo pomeriggio, mentre quello sul tema dell'Alberghiero si è tenuto alle 18, favorendo una partecipazione più ampia.

Al momento, però, manca ancora l’ufficialità. L’orario definitivo verrà comunicato nelle prossime ore, quando il presidente Daniele Festa invierà la convocazione ufficiale con orario e ordine del giorno. Ma se, come dice il proverbio, il buongiorno si vede dal mattino, il clima preannuncia già un Consiglio comunale tutt’altro che sereno.