AVS su alloggi universitari a Imperia: “La Regione promette uno studentato pubblico, vigileremo che l’impegno sia mantenuto”

“Finalmente la Regione si è impegnata ad affrontare l’emergenza abitativa per gli studenti universitari in provincia di Imperia. In risposta a una nostra interrogazione sul grave problema vissuto dalle ragazze e dai ragazzi iscritti nel polo universitario imperiese, l’assessore ha risposto che si sta cercando una risposta strutturale a questa mancanza, che rischia di compromettere il diritto allo studio”

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sottolineano l’impegno della Regione a trovare una soluzione definitiva alla totale mancanza di posti letto pubblici per studenti universitari in provincia di Imperia.

“Nonostante i corsi di laurea stiamo registrando un ottimo tasso di iscrizioni, a partire da Ingegneria informatica in lingua inglese, che conta circa duecento immatricolazioni annue, la provincia di Imperia è completamente priva di alloggi universitari pubblici, tanto che una sessantina di studenti risultano senza posto letto per la sessione estiva in corso. Per risolvere questa emergenza, non bastano accordi coi privati e neppure allargare la convenzione agli altri comuni. I proprietari degli appartamenti preferiscono affittarli a uso turistico nel periodo estivo, mentre nei comuni limitrofi a Imperia le problematiche sono evidenti: in quelli costieri, la pressione dei soggiorni turistici è ancora maggiore, e nei centri dell’entroterra c’è il problema del trasporto verso l’università”, affermano Candia e Casella.

“Vigileremo sugli impegni presi dalla Regione, perché solo uno studentato pubblico può risolvere l’emergenza abitativa per gli studenti universitari in provincia di Imperia. Siamo preoccupati per i tempi, perché finora è stata espressa una volontà politica ma non c’è alcun progetto avviato”, dichiarano Candia e Casella.

“La risposta ricevuta è un segnale che segna finalmente il riconoscimento dell'esistenza del problema, ma il contenuto della stessa lascia presagire tempi decisamente lunghi che non affrontano nell'immediato l'emergenza, evocando una generica risposta strutturale, di cui si parla già da tempo, ma che ha tempi lunghi e su cui non risulta si siano compiuti atti concreti sino a ora”, attacca Lucio Sardi, consigliere comunale di AVS a Imperia.