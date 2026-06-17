Zonta Club Sanremo, passaggio di consegne: Susanna Vivaldi nuova presidente per il biennio 2026-2028 (Foto)

Si è svolto ieri sera, martedì 16 giugno, presso il ristorante “I Biricchini” di Sanremo, il passaggio di consegne alla guida dello Zonta Club Sanremo per il biennio 2026-2028.

Nel corso della serata, la presidente uscente Lorena Grossi ha passato il testimone a Susanna Vivaldi, che assume ora la guida del club per il nuovo mandato.

L’incontro si è svolto in un clima vivace e partecipato, caratterizzato dall’entusiasmo delle socie e dai numerosi progetti che lo Zonta Club intende portare avanti nei prossimi anni. Un contributo importante arriverà anche dall’ingresso di nuove socie che, affiancate dall’esperienza delle componenti storiche del sodalizio, hanno dato vita a un gruppo di lavoro affiatato e in piena sintonia.

Durante la serata è emersa la volontà di proseguire il percorso del club attraverso nuove iniziative e attività, facendo leva sulla collaborazione e sulla sinergia tra tutte le socie.

A Susanna Vivaldi e a tutto il nuovo board dello Zonta Club Sanremo sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il biennio appena iniziato.