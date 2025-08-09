La Notte di San Lorenzo illumina il ponente ligure: un weekend tra musica, teatro e tradizioni

Il weekend si apre sotto il cielo stellato di San Lorenzo, un appuntamento imperdibile che affascina da secoli. La notte di San Lorenzo, che ricorre tra il 9 e il 10 agosto, è il momento in cui la Terra attraversa lo sciame di meteoriti delle Perseidi. Le scie luminose, conosciute come stelle cadenti, sono in realtà piccoli frammenti di roccia che, entrando a contatto con l'atmosfera, si incendiano, creando uno spettacolo mozzafiato. La tradizione vuole che ogni stella cadente esaudisca un desiderio, rendendo questa notte ancora più magica.

Sarà l'occasione perfetta per alzare lo sguardo al cielo, magari in compagnia di amici e familiari, alla ricerca di un attimo di meraviglia. Per l'occasione, a San Lorenzo al Mare, il nome stesso del paese è un invito a festeggiare. Qui si terrà la ‘Notte delle Stelle’, una vera e propria festa patronale con musica, shopping, mostre d'arte, cene all'aperto e fuochi d'artificio. Il lungomare e le vie del centro si riempiranno di vita, culminando con la Sagra Proloco e il ballo ‘Latino sotto le stelle’. Anche Imperia offre un'occasione per ammirare il cielo stellato. La passeggiata ‘Esprimi un desiderio - le stelle cadenti alla Torre antibarbaresca di Torrazza’ è un'iniziativa che unisce il piacere di una camminata serale con la possibilità di osservare il fenomeno delle Perseidi. Per chi preferisce il mare, il Circolo Borgo Cappuccini organizza ‘Navigare sotto le Logge’, un'uscita in barca notturna sotto le stelle.

L'entroterra non è da meno. A Castel Vittorio, a oltre 1000 metri di quota, l'evento ‘A Cena con le Stelle’ offrirà una cena seguita da osservazioni guidate sul ‘Sentiero delle Stelle’, per godere di un cielo limpido e senza inquinamento luminoso. Infine, a Pompeiana, la serata ‘Poesia sotto le stelle’ celebrerà la magia della notte con letture poetiche e momenti musicali tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe.

Un'ondata di jazz

Questo weekend, il ponente ligure si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti del jazz, con un cartellone di eventi che abbraccia sia la costa che l'entroterra. Le note raffinate di questo genere musicale faranno da colonna sonora a un fine settimana imperdibile.

A Diano Marina, il prestigioso festival dell’Estate Musicale Dianese ospiterà un evento di grande richiamo: al Parco di Villa Scarsella, il Danilo Rea Jazz Trio si esibirà con un concerto intitolato ‘Dall’Opera al Pop’. Un viaggio musicale che vedrà Danilo Rea al piano, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria, pronti a incantare il pubblico con la loro inconfondibile maestria. A San Bartolomeo al Mare, la decima edizione del Rovere Jazz Festival animerà il suggestivo Santuario Nostra Signora della Rovere. Il festival, a ingresso gratuito, offrirà due serate imperdibili: sabato sarà la volta del Sonia Schiavone Quintet, mentre domenica, a chiudere la rassegna, si esibirà il PDF Quartet. Risalendo verso l’entroterra, si troverà un altro appuntamento di spicco a Bajardo, dove il Festival Jazz, giunto alla sua terza edizione, presenterà il concerto del Sunday Jazz Delivery Collective nei Giardini del Tiglio. Un ensemble che promette di regalare emozioni uniche agli spettatori. A Diano Castello, l'atmosfera sarà dedicata al ‘Jazz sotto le stelle’, con la collaborazione del Leo Lagorio Project

Per chi desidera un'esperienza ancora più immersiva, il festival Situazioni in Jazz a Cosio d’Arroscia propone un programma ricco e variegato che si sviluppa su due giorni. L'evento non si limiterà ai soli concerti, ma offrirà anche sessioni di yoga, laboratori esperienziali e spettacoli teatrali. Sabato sera, in Piazza IV Novembre, si esibiranno il Fourway ensemble e la Dabstep Jazz Band, mentre la domenica sarà la volta del Luigi Tessarollo Trio e del Zirilli Trio. Entrambe le serate si concluderanno con la tradizionale jam session, dove l'improvvisazione e la creatività regneranno sovrane.

Teatro e cultura sotto le stelle

Questo weekend, l’incanto del teatro e della cultura si fondono con la magia dei borghi e delle notti stellate del ponente ligure. Ad Apricale, il suggestivo borgo si trasforma in un palcoscenico per ‘Oniricon - Sogni che camminano nel borgo’, uno spettacolo itinerante a cura del Teatro della Tosse. Gli spettatori saranno guidati attraverso le vie del paese in un'esperienza unica e onirica, che si ripeterà fino al 16 agosto.

Un itinerario sorprendente tra miti, visioni, leggende, incubi e speranze, in cui cancellare il confine tra chi sogna e chi è sognato, tra autori e personaggi, tra spettatori e attori.

Nel vicino entroterra, a Bajardo, la storia prenderà vita con ‘Il processo a Giovanna d'Arco’, uno spettacolo rievocativo che si terrà nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia di San Niccolò, con partecipazione gratuita.

Si tratta di una messinscena fedelmente basata sugli atti giudiziari del 1431 ideata da Sergio Castellino, acuto studioso di simbolismo e tradizioni medievali. Alcune fasi salienti del processo saranno riproposte in costume dai membri del sodalizio ‘Alfieri di Castel Bajardo’.

A Ventimiglia, i Giardini Botanici Hanbury saranno la location perfetta per ‘Le stelle ci guardano’, uno spettacolo teatrale di Liber Theatrum che si inserisce alla perfezione nella magica atmosfera della notte di San Lorenzo, offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile.

Musica e Intrattenimento

Il programma musicale del fine settimana è ricco e variegato, pronto a soddisfare ogni gusto. A Sanremo, sul palco di Pian di Nave, andrà in scena lo spettacolo ‘Perché Sanremo è Sanremo’, un viaggio emozionante attraverso i più grandi successi del Festival della Canzone Italiana. Per gli amanti del ballo e della musica dal vivo, a Vallecrosia si terrà una fiaccolata sul mare seguita da un coinvolgente Concerto Gospel, mentre a Taggia Arma le serate saranno dedicate ai grandi della musica italiana: un Tributo a Zucchero con la band Vedo Nero sabato e un Tributo a Jovanotti con i Format Jovanotte domenica. A Riva Ligure, l'orchestra di Franco Bagutti farà ballare il pubblico con il liscio. Infine, a Ventimiglia, il Belvedere Resentello ospiterà un nostalgico ‘Festivalbar’, un'occasione per rivivere l'atmosfera e i successi degli anni '80 e '90.



Sagre e Tradizioni

Il weekend si trasforma in un trionfo di sapori e tradizioni locali, offrendo l'opportunità perfetta per immergersi nelle autentiche atmosfere liguri. A San Bartolomeo al Mare, la Festa del Popolo animerà Piazzale Olimpia per tutto il fine settimana, con stand gastronomici che delizieranno i palati con specialità del luogo. A Seborga, la Sagra delle trippe sarà il fulcro di una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento. L'orchestra di Danilo Ponti farà ballare i partecipanti, mentre i più piccoli potranno scatenarsi con la baby dance. Non mancherà l'occasione per gustare i sapori di una volta. A Dolceacqua, i Dusaigoti organizzano il ‘Carnevale Estivo’ con musica e gastronomia, mentre domenica il borgo si vestirà a festa per una ‘Cena in bianco sotto le Stelle’ nel suggestivo Castello dei Doria, un'occasione unica per cenare in un'atmosfera magica e condivisa. Infine, per chi desidera una vera immersione nella tradizione culinaria, a Vallebona sarà possibile gustare i tradizionali ravioli cu pesigu per l'intero weekend, una prelibatezza da non perdere.

Libri sotto i riflettori

Questo fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti anche per gli amanti della lettura, con diversi autori pronti a presentare i loro lavori e a confrontarsi con il pubblico.

A Sanremo, sabato, la Libreria Ubik ospiterà un firma copie con lo scrittore Danilo Balestra, che incontrerà i lettori per il suo libro 'I giorni bui - Un nuovo caso per Sara Magistri'. Domenica, l'attenzione si sposterà a Pian di Nave, dove il giornalista Paolo Mieli presenterà il suo libro 'Fiamme dal passato' (Rizzoli) nell'ambito dei Martedì letterari del Casinò, eccezionalmente di domenica. A Imperia, la Società Operaia di Mutuo Soccorso a Oneglia sarà il teatro per la presentazione del libro 'Shakespeare e l'arte del buon governo: Porzia vs Shylock nel Mercante di Venezia' del giornalista Galliano Maria Speri. A moderare l'incontro ci sarà Maurizio Albertini. Per gli appassionati di gialli, Ventimiglia offre un'occasione imperdibile. Domenica, per la rassegna 'Incontri in Giardino', lo sceneggiatore di 'Striscia la Notizia' Lorenzo Beccati presenterà il suo libro 'La Notte delle Scimmie' (Frilli). Un giallo ambientato nella zona, che sarà seguito da una cena solidale. Anche l'entroterra sarà protagonista. A Perinaldo, sabato, si terrà un doppio appuntamento: l'intervento di Francesco Guglielmi su 'Gian Domenico Cassini: episodi di vita' sarà seguito dalla presentazione del romanzo storico 'Vigilia al Castello' del sanremese Michele Croese. Sempre sabato, a Pigna, si potrà partecipare alla presentazione del volume 'In cammino nella prima zona Liguria' di Paolo Calvino.

Altri Appuntamenti

Il fine settimana offre anche una serie di eventi che vanno oltre la musica e il cibo, spaziando tra cultura, divertimento e occasioni uniche. A Sanremo, si conclude Piña 2025, una manifestazione di cinque giorni che ha animato il Forte di Santa Tecla e altre location cittadine con un mix vibrante di musica, arte e cibo. Per chi cerca un'emozione fuori dall'ordinario, a Triora il ‘Ghost Tour – Tele infernali’ offrirà una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. I partecipanti saranno guidati con lanterne attraverso le vie del borgo, in un'esperienza che promette brividi e curiosità.



Che siate in cerca di un concerto, di un tuffo nella tradizione o di un’emozione unica sotto il cielo stellato, il weekend offre proposte adatte a ogni desiderio.



Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

