I fiori di Sanremo alla cerimonia dei Nobel a Stoccolma: iniziativa celebra la sinergia tra diverse realtà del territorio (Foto)

Il Mercato dei fiori ha allestito la cerimonia

Il Mercato dei fiori di Sanremo ha portato ancora una volta il prestigio e la bellezza della floricoltura ligure sul palcoscenico mondiale. Grazie alla consolidata collaborazione con la fondazione Nobel, il Mercato dei fiori di Sanremo si è occupato anche quest’anno della fornitura del materiale vegetale per l’esclusivo allestimento della cerimonia di consegna dei premi Nobel svoltasi ieri a Stoccolma. Per il Comune di Sanremo, è intervenuta la consigliera comunale Desiree Negri

Un progetto di rete, un successo collettivo

Quest’importante iniziativa celebra la sinergia tra diverse realtà del territorio. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Mercato dei fiori, il Comune di Sanremo, Regione Liguria e la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Infatti, quest’unione offre l’opportunità unica all'eccellenza della produzione floricola locale di emergere con tutta la sua bellezza ed unicità.

La tavolozza floreale: dettagli e numeri dell'allestimento

Quest’anno sono stati utilizzati per adornare la cerimonia circa 16.000 steli e oltre 4 quintali di fronde ornamentali. La selezione floreale, espressione autentica della ricchezza della Riviera, comprende ranuncoli nelle varietà elegance e clone, anemoni, rose, alstroemerie, papaveri, ortensie, statice sinuata e garofani. A questi si affiancano fronde e fogliami come asparagus plumosus, eucalipto (nelle versioni Stuartiana verde e autunnale), popolus colorato, parvifolia, olivo, ruscus varietà garden, viburno, lentisco, mimosa Denis Boodey, alloro e aspidistra. La palette cromatica scelta accompagna lo sguardo in un percorso graduale: si apre con le tonalità calde del giallo, dell’arancio e dell’oro, si intensifica con sfumature decise di rosso e porpora e infine si addolcisce nei toni delicati del rosa e del pesca, fino a raggiungere le suggestioni più fredde e sofisticate del lilla.

Logistica impeccabile per la freschezza garantita

Garantire la qualità e la freschezza dei tipici prodotti della Riviera è stata la priorità. Perciò, l'intera merce, successivamente ad un accurato esame, è stata sottoposta ad un meticoloso lavoro di logistica che è risultato indispensabile per la buona riuscita dell'operazione. Il prodotto è stato imballato in loco e spedito a destinazione tramite mezzi a temperatura controllata. In tal modo, si è assicurata la freschezza e la qualità del prodotto destinato a Stoccolma. Il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) e Ester Moscato (floricoltura) sottolineano l’importanza della presenza di Sanremo alla prestigiosa cerimonia perché, commentano gli amministratori, “la partecipazione al Premio Nobel rappresenta un ponte ideale tra la nostra città e Stoccolma: due luoghi simbolo che condividono la stessa vocazione internazionale. Un valore aggiunto arriva dal nostro Mercato dei Fiori, che ha fornito il materiale con la qualità e l’eccellenza che lo contraddistinguono, portando un frammento autentico del territorio sanremese fino alla cerimonia di Stoccolma. Per Sanremo è un’occasione straordinaria di visibilità su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi”.

"La partecipazione del Mercato dei fiori di Sanremo all’allestimento della cerimonia dei Premi Nobel è motivo di orgoglio - dichaira Alessandro Piana, vice presidente Regione Liguria con delega all’Agricoltura -  “e conferma ancora una volta quanto la Liguria sia un punto di riferimento internazionale per la qualità, la creatività e l’affidabilità del settore florovivaistico. Grazie al Mercato dei fiori di Sanremo, al Comune, alla Camera di Commercio delle Riviere e a tutte le realtà che hanno contribuito a questo successo. La nostra regione, forte di un comparto dinamico e riconosciuto nel mondo, dimostra che tradizione, innovazione e competenza possono trasformarsi in un simbolo globale di bellezza e identità”.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria è parte integrante e convinta dell’iniziativa “i fiori di Sanremo per il Nobel 2025” - precisa Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - unitamente al Comune di Sanremo e alla Regione Liguria per l’evidente valorizzazione del comparto floricolo del nostro territorio e possibile strumento di incoming turistico della nostra splendida Liguria. A tal fine il nostro Vicepresidente, Dott Alessandro Berta, rappresenterà le nostre imprese e la nostra Camera di Commercio, partecipando alla premiazione dei Nobel e ad ogni cerimonia inerente

Dare il nostro contributo a questo evento offre un’opportunità unica per il settore florovivaistico. I fiori di Sanremo rappresentano un’eccellenza italiana e un simbolo della nostra creatività. Donarli ai premi Nobel significa portare nel mondo un segno della nostra identità e della nostra bellezza. È un gesto che unisce cultura, ricerca e territorio - conclude Sergio Tommasini, presidente di Amaie Energia e Servizi - valorizzando ciò che di meglio il nostro Paese sa offrire.

Redazione

