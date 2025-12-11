I fiori di Sanremo alla cerimonia dei Nobel a Stoccolma: iniziativa celebra la sinergia tra diverse realtà del territorio (Foto)

Il Mercato dei fiori di Sanremo ha portato ancora una volta il prestigio e la bellezza della floricoltura ligure sul palcoscenico mondiale. Grazie alla consolidata collaborazione con la fondazione Nobel, il Mercato dei fiori di Sanremo si è occupato anche quest’anno della fornitura del materiale vegetale per l’esclusivo allestimento della cerimonia di consegna dei premi Nobel svoltasi ieri a Stoccolma. Per il Comune di Sanremo, è intervenuta la consigliera comunale Desiree Negri

Un progetto di rete, un successo collettivo

Quest’importante iniziativa celebra la sinergia tra diverse realtà del territorio. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Mercato dei fiori, il Comune di Sanremo, Regione Liguria e la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Infatti, quest’unione offre l’opportunità unica all'eccellenza della produzione floricola locale di emergere con tutta la sua bellezza ed unicità.

La tavolozza floreale: dettagli e numeri dell'allestimento

Quest’anno sono stati utilizzati per adornare la cerimonia circa 16.000 steli e oltre 4 quintali di fronde ornamentali. La selezione floreale, espressione autentica della ricchezza della Riviera, comprende ranuncoli nelle varietà elegance e clone, anemoni, rose, alstroemerie, papaveri, ortensie, statice sinuata e garofani. A questi si affiancano fronde e fogliami come asparagus plumosus, eucalipto (nelle versioni Stuartiana verde e autunnale), popolus colorato, parvifolia, olivo, ruscus varietà garden, viburno, lentisco, mimosa Denis Boodey, alloro e aspidistra. La palette cromatica scelta accompagna lo sguardo in un percorso graduale: si apre con le tonalità calde del giallo, dell’arancio e dell’oro, si intensifica con sfumature decise di rosso e porpora e infine si addolcisce nei toni delicati del rosa e del pesca, fino a raggiungere le suggestioni più fredde e sofisticate del lilla.

Logistica impeccabile per la freschezza garantita

Garantire la qualità e la freschezza dei tipici prodotti della Riviera è stata la priorità. Perciò, l'intera merce, successivamente ad un accurato esame, è stata sottoposta ad un meticoloso lavoro di logistica che è risultato indispensabile per la buona riuscita dell'operazione. Il prodotto è stato imballato in loco e spedito a destinazione tramite mezzi a temperatura controllata. In tal modo, si è assicurata la freschezza e la qualità del prodotto destinato a Stoccolma. Il sindaco Alessandro Mager e gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) e Ester Moscato (floricoltura) sottolineano l’importanza della presenza di Sanremo alla prestigiosa cerimonia perché, commentano gli amministratori, “la partecipazione al Premio Nobel rappresenta un ponte ideale tra la nostra città e Stoccolma: due luoghi simbolo che condividono la stessa vocazione internazionale. Un valore aggiunto arriva dal nostro Mercato dei Fiori, che ha fornito il materiale con la qualità e l’eccellenza che lo contraddistinguono, portando un frammento autentico del territorio sanremese fino alla cerimonia di Stoccolma. Per Sanremo è un’occasione straordinaria di visibilità su uno dei palcoscenici internazionali più prestigiosi”.

"La partecipazione del Mercato dei fiori di Sanremo all’allestimento della cerimonia dei Premi Nobel è motivo di orgoglio - dichaira Alessandro Piana, vice presidente Regione Liguria con delega all’Agricoltura - “e conferma ancora una volta quanto la Liguria sia un punto di riferimento internazionale per la qualità, la creatività e l’affidabilità del settore florovivaistico. Grazie al Mercato dei fiori di Sanremo, al Comune, alla Camera di Commercio delle Riviere e a tutte le realtà che hanno contribuito a questo successo. La nostra regione, forte di un comparto dinamico e riconosciuto nel mondo, dimostra che tradizione, innovazione e competenza possono trasformarsi in un simbolo globale di bellezza e identità”.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria è parte integrante e convinta dell’iniziativa “i fiori di Sanremo per il Nobel 2025” - precisa Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria - unitamente al Comune di Sanremo e alla Regione Liguria per l’evidente valorizzazione del comparto floricolo del nostro territorio e possibile strumento di incoming turistico della nostra splendida Liguria. A tal fine il nostro Vicepresidente, Dott Alessandro Berta, rappresenterà le nostre imprese e la nostra Camera di Commercio, partecipando alla premiazione dei Nobel e ad ogni cerimonia inerente”

“Dare il nostro contributo a questo evento offre un’opportunità unica per il settore florovivaistico. I fiori di Sanremo rappresentano un’eccellenza italiana e un simbolo della nostra creatività. Donarli ai premi Nobel significa portare nel mondo un segno della nostra identità e della nostra bellezza. È un gesto che unisce cultura, ricerca e territorio - conclude Sergio Tommasini, presidente di Amaie Energia e Servizi - valorizzando ciò che di meglio il nostro Paese sa offrire”.