Pigna: ultimi posti disponibili all'osteria Martini per il menù dedicato allo Stoccafisso e Baccalà dello chef Federico Lanteri

A Pigna, tra i profumi del bosco e il silenzio delle valli dell’entroterra, l’autunno porta in tavola nuove emozioni culinarie. All’Osteria Martini, dopo il successo del weekend dedicato alla Bagna Cauda, lo chef Federico Lanteri prosegue il ciclo di serate a tema sulla cucina regionale e i suoi racconti, proponendo un nuovo appuntamento interamente dedicato a stoccafisso e baccalà.

Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre, sempre alle ore 20.00, andrà in scena “Il mare nell’entroterra”, un percorso tra le ricette liguri più autentiche, reinterpretate con sensibilità contemporanea. La serata del sabato 13 dicembre sarà arricchita dai racconti di Claudio Porchia, che accompagneranno gli ospiti in un viaggio tra mare e monti, dove tradizione ligure e creatività dello chef si incontrano.

Il menù sarà un elegante itinerario di sapori:

“Bieletti” di stoccafisso con cialda all’acqua di cottura dei fagioli di Pigna

con cialda all’acqua di cottura dei fagioli di Pigna Baccalà croccante con verdure agrodolci

con verdure agrodolci Gyoza di baccalà affumicato , una gustosa nota di contaminazione contemporanea

, una gustosa nota di contaminazione contemporanea Buridda di stoccafisso , simbolo della cucina marinara ligure

, simbolo della cucina marinara ligure Tortino di pera sciroppata alla cannella, dolce finale dai profumi invernali

Costo della serata: 50 euro (bevande escluse).

Durante i weekend a tema sarà comunque possibile cenare alla carta, per godersi liberamente l’atmosfera autunnale dell’Osteria Martini e la cucina ispirata dello chef Lanteri.

L' Osteria Martini da Federico Lanteri, che per la qualità della cucina e dell'accoglienza è stato inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Pigna (IM) in Via Piazza Castello, 10.

Chiusura: lunedì e martedì.

Telefono: +39 3496381330

Il Ristorante dispone inoltre di un sito web, di una pagina facebook e Instagram.