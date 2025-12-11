Vallecrosia, "Fede e Big Bang": a San Rocco incontro sull'origine dell'universo (Foto)

"Fede e Big Bang" a Vallecrosia. Sabato 13 dicembre alle 20.45 nel teatro della parrocchia San Rocco si terrà un incontro sull'origine dell'universo.

Per l'occasione interverrà il dottor Deimer Alvarez, ricercatore astrofisico, membro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e assegnista di ricerca presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri a Firenze.

L'appuntamento è proposto dalla parrocchia di San Rocco nell'anno del Giubileo. "Un'iniziativa importante" - fa sapere don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco - "Si parlerà di fede e dell'origine dell'universo e del mondo. Sarà un approfondimento dal punto di vista teologico e scientifico su come poter conciliare la fede con la ragione. Per l'occasione l'ospite sarà il dottor Deimer Alvarez, un astrofisico di 28 anni".