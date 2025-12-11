Amaie Energia e Servizi in visita a Pisa: confronto operativo sulle ecoisole e sui modelli avanzati di gestione dei rifiuti

Una delegazione di Amaie Energia e Servizi, composta dal Direttore Operativo Luca Pesce e dal Responsabile del Settore Davide Bianchi, ha effettuato una visita istituzionale a Pisa e dintorni per approfondire l’operatività delle ecoisole informatizzate e valutare possibili innovazioni da introdurre nel territorio sanremese e nei Comuni del Bacino.

Pisa rappresenta oggi uno dei modelli più virtuosi in Italia in materia di gestione dei rifiuti e sostenibilità, tanto da essere oggetto di una recente pubblicazione a cura di Marco Redini e Nunzia Linzalone, che analizza le best practice adottate dalla città. Una realtà fortemente turistica che, da alcuni anni, utilizza un sistema di ecoisole informatizzate molto simile a quello che Amaie Energia e Servizi installerà nelle prossime settimane a Sanremo e nei Comuni limitrofi nell’ambito dei progetti PNRR.

La visita ha permesso di approfondire:

- l'organizzazione operativa delle ecoisole e i flussi di utilizzo dei cittadini;

- le innovazioni introdotte per migliorare i livelli di raccolta differenziata;

- le soluzioni tecnologiche applicate al monitoraggio e alla manutenzione degli impianti;

- le strategie di comunicazione e coinvolgimento dell’utenza.

“Il confronto con realtà già operative è fondamentale per ottimizzare i nostri modelli di gestione e garantire un servizio sempre più efficiente e moderno”, ha dichiarato il Direttore Pesce. “Durante la visita ho potuto partecipare direttamente all’esecuzione del servizio nei turni mattutini, osservando da vicino le fasi di scarico delle ecoisole, misurando i tempi operativi e valutando possibili miglioramenti da applicare al nostro sistema. Un’esperienza certamente stimolante”, ha aggiunto Davide Bianchi.

Al suo rientro, Davide Bianchi condividerà gli esiti della missione con i colleghi Punzo e Zoccarato, oltre che con i capisquadra impegnati quotidianamente sul territorio, così da trasferire conoscenze operative e aggiornare i protocolli in vista dell’attivazione delle nuove ecoisole.

Amaie Energia e Servizi prosegue così nel percorso di modernizzazione dei propri servizi, ponendo al centro l’innovazione, la sostenibilità e lo scambio di esperienze con modelli avanzati del panorama nazionale.



