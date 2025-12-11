 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 14:44

Unesco, la cucina italiana diventa patrimonio immateriale dell'umanità: Camporosso protagonista con i Barbagiuai (Foto)

"I volontari della Protezione civile e antincendio di Camporosso hanno cucinato più di 10.000 pezzi per sostenere la candidatura", dice l'assessore Gastaldo

La cucina italiana è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'Unesco. Camporosso è stata presente portando come bandiera un'eccellenza della cucina territoriale: i Barbagiuai.

"Per l'occasione i volontari della Protezione civile e antincendio di Camporosso ne hanno cucinato più di 10.000 pezzi, tenendo alto con orgoglio il nome della cucina italiana con uno dei prodotti più storici e rappresentativi della nostra città" - ricorda l'assessore Rosella Gastaldo - "Vogliamo rivolgere un profondo ringraziamento ai tanti volontari che hanno cucinato per sostenere la candidatura e anche i tantissimi che per l'occasione sono stati con noi al palatenda di Bigauda per questo momento storico".

"Un ringraziamento particolare va al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Alimentari che hanno creduto alla cucina Italina, alla Regione Liguria che ha presenziato e grazie anche alla città Camporosso e ai tanti amici che ci hanno raggiunto da fuori zona" - sottolinea Gastaldo.

Elisa Colli

