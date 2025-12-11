Il Comune di Triora pubblica il bando per la concessione dei territori e del fabbricato di La Brigue

Il Comune di Triora ha pubblicato il bando di gara per la concessione trentennale dei territori e del fabbricato di proprietà comunale situati nel Comune di La Brigue, in Francia. L’area comprende i boschi di Sanson e Collardente, oltre all’immobile sito in località Sanson, a quota 1500 metri. La concessione riguarda circa 9 km² di terreni, storicamente sede della riserva di caccia, e un fabbricato composto da parti a uso residenziale e deposito. Il soggetto aggiudicatario sarà inoltre tenuto a eseguire i lavori indicati nel computo metrico e nel cronoprogramma allegati al bando.

Il canone annuo posto a base d’asta è pari a 15.000 euro oltre IVA, con possibilità di scomputo degli interventi previsti. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 12 gennaio 2026 presso il Comune di Triora, secondo le modalità specificate nei documenti ufficiali. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il 13 gennaio 2026 alle ore 11:00 nella sede municipale. Il bando completo e tutta la documentazione sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del sito istituzionale del Comune di Triora.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Triora, Corso Italia 7, telefono 0184/94049, PEC: comune.triora.im@legalmail.