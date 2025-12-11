Sanremo: continuano i lavori di recupero dell’ex stazione ferroviaria in piazza Cesare Battisti

Proseguono i lavori di restauro e recupero dell'edificio dell'ex stazione ferroviaria in piazza Cesare Battisti, che da cronoprogramma si concluderanno il prossimo mese di febbraio.
Dopo il primo lotto, progettato e affidato dalla precedente amministrazione comunale, sono attualmente in corso gli interventi previsti nel secondo lotto, finanziati con avanzo di amministrazione per un totale di circa 400 mila euro.
Tale intervento comprende lavorazioni aggiuntive sulle capriate e il rifacimento di tutti gli infissi.