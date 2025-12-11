Sanremo investe oltre 20 milioni di euro nella sicurezza sismica delle scuole: approvati tre progetti esecutivi

Il Comune di Sanremo compie un passo significativo nella tutela degli studenti e nel miglioramento del patrimonio scolastico. La Giunta comunale ha infatti approvato in linea tecnica tre importanti progetti esecutivi dedicati al consolidamento e al miglioramento sismico di altrettanti edifici scolastici cittadini: I. Calvino, G. Pascoli e C. Colombo. Si tratta di interventi rilevanti sotto il profilo strutturale ed economico, che confermano una strategia pluriennale dell’Amministrazione orientata alla prevenzione, alla sicurezza e alla resilienza degli edifici pubblici.

Per l'Istituto “I. Calvino” di via Volta, dopo anni di verifiche, progettazioni e autorizzazioni, è stato approvato il progetto esecutivo di consolidamento sismico, dal valore complessivo di 6.807.038,01 euro. Il lavoro prevede opere strutturali estese, adeguamenti impiantistici e un aggiornamento generale dell’edificio, sulla base di una progettazione molto articolata e già validata dagli uffici competenti. Per la scuola “G. Pascoli” di corso Cavallotti è stato approvato anche il progetto di miglioramento sismico della scuola Pascoli, dove le analisi hanno evidenziato la necessità di un rafforzamento strutturale. Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 7.016.177,61 euro, comprensivo di adeguamenti murari, impiantistici, miglioramento dei solai, nuova scala di sicurezza esterna e lavori di efficientamento degli spazi interni. Per l'edificio dell'istituto “C. Colombo” in piazza Eroi Sanremesi è stato dato il via tecnico a un progetto di consolidamento antisismico del valore complessivo di 6.897.439,11 euro, anche in questo caso basato su un'approfondita analisi dello stato di fatto e su un ampio set di elaborati progettuali. L’intervento rafforzerà la struttura, i solai, la copertura e comprenderà adeguamenti impiantistici e miglioramenti funzionali.

Sommando i tre interventi, il Comune di Sanremo si prepara a investire più di 20,7 milioni di euro per rendere più sicure le scuole cittadine, in vista della candidatura ai bandi statali e regionali che consentiranno il reperimento dei finanziamenti necessari. Un impegno che non nasce oggi: tutte le delibere ricordano infatti come la città avesse avviato già dal 2018 un piano organico di verifiche di vulnerabilità sismica su 19 plessi scolastici, finanziato con contributi ministeriali. Le risultanze ottenute hanno poi dato il via alle progettazioni esecutive ora approvate. La validazione tecnica dei progetti, svolta dal dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Danilo Burastero e dalla responsabile del procedimento Arch. Giulia Barone, certifica la completezza degli elaborati e la loro appaltabilità.

"Le delibere approvate oggi in giunta, sono propedeutiche alla candidatura di questi quattro progetti a bandi per l'erogazione di contributi statali o regionali, che permettano l'esecuzione delle opere - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - L'attenzione verso le scuole rende necessario essere pronti per intercettare le risorse disponibili e tali obiettivi sono al centro delle nostre azioni amministrative".

Con questi tre interventi, Sanremo si allinea ai più rigorosi standard di sicurezza sismica, investendo nella protezione quotidiana di migliaia di studenti e insegnanti. È un passo decisivo verso la modernizzazione del patrimonio scolastico e la prevenzione del rischio, in un territorio che negli anni ha mostrato particolare attenzione al tema della sicurezza strutturale degli edifici pubblici.