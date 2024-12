Nobel Days 2024: a Villa Nobel cultura, tradizione e legami internazionali celebrano Sanremo e Stoccolma (Foto e video)

Sospesi nel tempo. I Nobel Days 2024 hanno regalato a Sanremo due giornate di celebrazioni raffinate ed evocative, tenutesi lunedì 9 e martedì 10 dicembre nella splendida cornice di Villa Nobel. L’evento, organizzato per omaggiare la figura di Alfred Nobel e rafforzare il legame con Stoccolma, città che ospita la cerimonia ufficiale di consegna dei premi, ha saputo unire cultura, musica e alta cucina in un’atmosfera natalizia che ha reso il tutto ancora più speciale.

La cerimonia di gala ha visto la partecipazione di numerose autorità e personalità di spicco, con Gianmaria Leto, amministratore delegato di Prime Quality e console svedese onorario, a fare gli onori di casa. Sotto la sua guida, Villa Nobel è diventata un punto di riferimento culturale per la città di Sanremo e non solo. "Ormai siamo arrivati alla sesta edizione della Nobel Week - afferma Leto - Quest'oggi (martedì, ndr) abbiamo avuto la prima del film su Alfred Nobel, che ha visto una grande partecipazione e per noi è motivo di orgoglio. Inoltre, Villa Nobel è per il primo anno consolato svedese. Abbiamo avuto il piacere di avere il vice ambasciatore di Svezia con noi in queste ore e diverse realtà italiane, come Sasso Marconi e Avigliana, che ci hanno permesso di raggiungere l'apice della manifestazione".

Durante la serata, i richiami alla tradizione svedese sono stati numerosi. Tra i momenti più emozionanti, il concerto in opera eseguito dal gruppo Hapax, seguito dall’atteso coro di Santa Lucia, giunto direttamente dalla Svezia. A coronare la serata, la cena di gala curata dallo chef matuziano Lorenzo Micolucci, che ha saputo deliziare il palato degli ospiti con una gourmet experience prime quality.

Come da tradizione, l’evento ha rappresentato un’occasione per una "passerella" delle personalità politiche del territorio. Presenti Luca Lombardi, neo assessore regionale con deleghe al Turismo, ma anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager (oltre a diversi assessori e consiglieri comunali) e quello di Avigliana (Andrea Archinà), comune della Val di Susa dove Alfred Nobel ha vissuto parte della sua vita. La loro partecipazione ha sottolineato l’importanza dell’evento nel rafforzare il legame tra la cultura locale e l’eredità internazionale del chimico, imprenditore e filantropo svedese.

I Nobel Days non sono solo un tributo al fondatore dei prestigiosi premi, ma anche un’occasione per rafforzare il legame culturale tra Sanremo e Stoccolma. Grazie alla gestione di Prime Quality, Villa Nobel si conferma un luogo simbolo di questa connessione, capace di portare in Riviera l’atmosfera magica della cerimonia svedese. Con l’edizione 2024, l'evento si conferma un appuntamento irrinunciabile per la città di Sanremo, capace di combinare cultura, politica e tradizione in un evento di grande prestigio.