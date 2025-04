Ceriana: da giovedì a domenica prossimi serie di appuntamenti per la Settimana Santa

Come ogni anno, in occasione della settimana santa, la comunità di Ceriana promuove una serie di eventi tradizionali che coinvolgono le confraternite e l’intero paese. L’Amministrazione Comunale sostiene le manifestazioni ed in particolare l’allestimento dell’imponente altare di reposizione “IL SEPOLCRO”nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Sotto il programma degli appuntamenti religiosi e tradizionali.

Giovedì 17 Aprile

Ore 18 - Cena del Signore nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, con Canto finale del “Pange Lingua” alternato al suono delle Tabulae

Ore 21 - Adorazione delle Confraternite con l’esecuzione degli antichi Miserere, degli Stabat Mater e delle Laude penitenziali, davanti all’altare di Reposizione raffigurante “La Crocifissione” allestito nel Sepolcro- Luca 23: 33-56

Venerdì 18 Aprile

ore 15 - Celebrazione della Passione del Signore secondo Giovanni. nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Con la partecipazione degli “Angioletti” e delle Confraternite.

Sabato 19 Aprile

ore 21.30 - Veglia Pasquale nella Chiesa Parrocchiale. Partecipa la Schola Cantorum Parrocchiale “Giovanni Ferrari”