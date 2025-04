Sanremo, un'estate a tutta musica: presentato il Summer Symphony 2025. Dedali: "Un calendario importante" (Foto)

È stato presentato oggi pomeriggio, nella sala Hibiscus del Royal Hotel di Sanremo, il programma ufficiale della quarta edizione della Sanremo Summer Symphony, la rassegna estiva che anche quest’anno trasformerà la Città dei Fiori in una capitale della grande musica.

Promossa dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Comune di Sanremo, operatori turistici e realtà culturali del territorio, l’edizione 2025 si preannuncia come la più ricca e ambiziosa di sempre, con 11 spettacoli da giugno ad agosto, grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale e un cartellone “crossover” che spazia dalla classica al jazz, dal pop al soul e alla world music.

Si comincia il 21 giugno con l’ormai tradizionale concerto per la Festa della Musica, al Teatro dell’Opera del Casinò, che vedrà ospite il M° Enrico Intra con il suo trio.

A raccontare i dettagli del programma è stato il presidente della Fondazione, Filippo Biolé, che ha sottolineato come “quella di quest'anno sarà una rassegna crossover non solo dal punto di vista musicale, ma anche delle arti e delle personalità coinvolte. Apriremo con Bruno Bozzetto, che salirà sul palco insieme all'Orchestra per uno spettacolo inedito fatto di musica, immagini, animazione e narrazione. Sarà un viaggio unico nel genio creativo di uno dei grandi maestri del cinema d’animazione italiano”.

Il cuore pulsante della rassegna sarà ancora una volta il suggestivo Auditorium Franco Alfano, teatro all’aperto con vista mare immerso nel Parco Marsaglia, “un luogo magico che ogni anno sorprende artisti e pubblico”, come ha ricordato il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo.

Tante le collaborazioni confermate e rafforzate. Con Unojazz&Blues, che porta il 18 luglio Marcus Miller e il 27 agosto Richard Bona, quest’ultimo in un’esibizione unica con l’Orchestra e con il Club Tenco, per due produzioni originali: il 24 luglio con un omaggio a Pino Daniele insieme a Pietra Montecorvino e Eugenio Bennato, e l’8 agosto con Arianna Antinori, che interpreterà brani premiati con le Targhe Tenco.

Torna a Sanremo anche la stella internazionale Ute Lemper, attesissima il 2 agosto dopo il successo del 2022, mentre non mancheranno gli eventi collaterali, con talk, incontri e proiezioni, organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e le associazioni del territorio.

Accanto ai concerti in città, torna anche la rassegna “Musica nei Borghi”, che porterà la Sinfonica di Sanremo nel ponente ligure con il nuovo spettacolo “Resta cu ‘mme”, omaggio sinfonico a Domenico Modugno con Peppe Voltarelli e gli arrangiamenti del M° Valter Sivilotti.

Un’estate a tutto ritmo, tra arte, musica e cultura, che promette di rendere Sanremo ancora una volta protagonista assoluta del panorama musicale italiano ed europeo.