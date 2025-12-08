Sanremo: dialoghi d’arte contemporanea: al via la nuova esposizione alla Bonbonniere (Foto)

Grande partecipazione ieri pomeriggio a Sanremo per l’inaugurazione della nuova mostra d’arte contemporanea ospitata nella Galleria “Bonbonniere” di Giulietta Calzini, in Corso Inglesi 3, proprio di fronte al Casinò.

L’evento ha richiamato appassionati, collezionisti e curiosi, confermando l’interesse crescente del pubblico per le proposte culturali della città. In esposizione una selezione di opere firmate da artisti di rilievo nel panorama contemporaneo: Roberto Ascheri, Pietra Barrasso, Amerigo Dorel, Arianna Lagorio e Agnese Larotella. Linguaggi diversi, sensibilità personali e tecniche espressive eterogenee dialogano tra loro creando un percorso che accompagna il visitatore alla scoperta delle tendenze più attuali dell’arte.

La mostra resterà aperta tutti i giorni e rappresenta un’occasione unica per ammirare da vicino lavori originali di artisti affermati e nuove promesse del settore.

(Foto di Christian Flammia)